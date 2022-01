Covid19 na Câmara

Mesmo operando sob medidas restritivas, que instituiu o sistema de revezamento de funcionários, a Câmara de Guarulhos realizou, ontem, 18, a testagem para Covid-19 em 115 servidores. O resultado foi surpreendente, 26 deles estão infectados pela doença e a maioria não apresenta sintomas. Todos foram imediatamente afastados e o monitoramento dos demais será prática constante nos próximos dias.

Recesso Legislativo

Com o fim do recesso Legislativo marcado para 31, uma segunda-feira, a primeira sessão Ordinária deverá ocorrer apenas no dia 4. Entretanto, o presidente da Casa, vereador Fausto Miguel Martello, não descarta a marcação de sessão Extraordinária, a fim de iniciar a votação de projetos o mais rápido possível. As possibilidades serão analisadas após apresentação de dados do monitoramento da saúde dos funcionários (hoje, cerca 23% estão infectados pela Covid-19).

Metrô Guarulhos

Boas as notícias apresentadas pelo diretor presidente do Metrô, Silvani Pereira (foto), em entrevista (exclusiva) realizada pelo programa HOJE TV, no último dia 14. Silvani informou que já foi emitida (dia 12) a Ordem de Serviço para início da elaboração do Projeto Básico da Linha 19-Celeste, que ligará o Anhangabaú (Centro da Capital) ao Bosque Maia, em Guarulhos. O Consórcio MNEPIE terá 20 meses para apresentar o projeto. Além disso, um estudo mercadológico também está sendo licitado para identificar o potencial da Linha e a melhor forma de exploração comercial e imobiliária das futuras estações. Quando implantada, a Linha atenderá cerca de 620 mil passageiros por dia. O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos, Luigi Lazzuri Neto também participou da entrevista.

Sarado

Depois de cumprir as medidas sanitárias de isolamento, o prefeito Guti, que testou positivo para Covid-19, em 6 de janeiro, voltou a despachar normalmente do Bom Clima. Com a saúde em dia, o prefeito tem participado ativamente da campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, com tema: “Vacina em um Braço e Livro no Outro”. Na terça-feira, 18, Guti esteve presente na UBS Ponte Grande, que passou a ser a 5ª unidade de vacinação (as demais são: Ambulatório da Criança e UBSs Palmira, Haroldo Veloso e Piratininga)