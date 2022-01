Guarulhos recebe lote com 99.570 doses de CoronaVac para crianças de 6 a 11 anos

Os municípios do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebem a partir de hoje (21) um lote contendo 220.270 doses de CoronaVac para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. As vacinas serão retiradas no Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE). O uso emergencial do imunizante para crianças e adolescentes foi aprovado ontem (20) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com técnicos da agência, os estudos demonstraram a segurança e efetividade da aplicação de duas doses da CoronaVac, com intervalo de 28 dias, na população entre 6 e 17 anos. A formulação a ser usada em crianças é a mesma da aplicada em adultos.

A vacinação infantil na região teve início no último sábado (15) com a chegada do primeiro lote de doses da Pfizer, cuja a aplicação pode ocorrer em crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e o intervalo entre as duas doses deve ser de oito semanas.

Para a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Adriana Martins, a disponibilidade de um mais um tipo de imunizante garantirá o avanço na campanha. “Temos a possibilidade de duas vacinas para uso pediátrico. Elas têm composições e recomendações diferentes, porém a efetividade e segurança de ambas já foi aprovada pelos órgãos responsáveis, e certamente a utilização dos dois imunizantes dará mais fluidez à vacinação infantil, tornando o processo mais ágil e garantindo a segurança de todos”, disse.

Cada município fará a divulgação com relação aos dias, horários e locais da vacinação infantil.

Confira o quantitativo de doses por município: (Coronavac – 6 a 11 anos)

Guarulhos: 99.570

Arujá: 6.780

Biritiba Mirim: 2.320

Ferraz de Vasconcelos: 14.490

Guararema: 2.070

Itaquaquecetuba: 28.770

Mogi das Cruzes: 30.040

Poá: 8870

Salesópolis: 1.290

Santa Branca: 880

Santa Isabel: 3890

Suzano: 21.300