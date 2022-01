Veja como ficam as temperaturas em Guarulhos neste fim de semana

Nesta semana, o verão finalmente “chegou” em Guarulhos: sol, altas temperaturas e pancadas de chuva no final das tardes. A estação começou oficialmente no dia 21 de dezembro, mas o final e começo de ano foi marcado por nebulosidade e temperaturas amenas. A semana termina com altas temperaturas na cidade, é o que indica a previsão meteorológica do Climatempo para esta sexta-feira (21).

No fim de semana, os termômetros devem alcançar os 34°C. A mínima, por sua vez, não cai além dos 18°C. O sol aparece e haverá aumento de nuvens pelas manhãs. Pancadas de chuva pode ocorrer à tarde – há 60% de chances de precipitações de 5mm. À noite, o tempo fica aberto.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (22): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 33ºC e mínima de 18ºC.

Domingo (23): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 34ºC e mínima de 19ºC.