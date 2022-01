Agenda especial de férias promove atividades especiais de inclusão no Bosque Maia

Alunos do Instituto Renata Ragazzo, que desenvolve atividades para inclusão social de pessoas com deficiências ou transtornos, tiveram uma manhã diferente nesta terça-feira (25) no Bosque Maia. A primeira atividade aconteceu no Viveiro Educador, onde aprenderam a montar um minhocário na oficina adaptada desenvolvida pelos educadores ambientais da Prefeitura especialmente para esse público. Logo em seguida, o grupo seguiu em caminhada para conhecer colônias de abelhas que habitam o local. O encontro terminou com um piquenique sob a sombra de árvores.

O dia também foi diferenciado para usuários dos centros de Convivência do Idoso do Jardim Santa Mena e do Gopoúva. Sempre com o acompanhamento de monitores, os grupos conheceram espécies de orquídeas nativas e exóticas do Orquidário Municipal, no Parque Renato Maia, e tiveram aula sobre técnica básica de plantio, solos e vasos ideais para o cultivo da espécie. A atividade seguiu no Viveiro Educador com a oficina Papel Semente, que apresenta formas criativas para a reutilização do papel usado no dia a dia.

Para finalizar, o diretor de Gestão e Implantação de Áreas de Lazer e Parques da Secretaria de Meio Ambiente, Styvenson Koga, agradeceu a visita de todos e colocou a estrutura da pasta e à disposição para novos passeios, oficinas e cursos.

As atividades integram a agenda especial de férias, que segue até esta quinta-feira (27). Para participar, basta fazer inscrição por telefone (2475-9843) ou pessoalmente no Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia, localizado no final da alameda principal do parque (avenida Paulo Faccini, s/nº). Todos os encontros são realizados ao ar livre com uso de máscara obrigatório.

Confira as próximas atividades

26/01 – 9h – Oficina: Como Fazer um Minhocário

27/01 – 10h – Oficina: Plantando Ar

27/01 – 19h – Trilha Noturna