Guarulhos registra 230 casos de estupro de vulnerável em 2021

A cidade registrou 230 casos de estupro de vulnerável no ano passado. Em 2020, foram 264 processos por esse mesmo crime em Guarulhos. Com isso, houve uma queda de 13% nos casos registrados na comparação dos anos, de acordo com as estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) nesta quarta-feira (26).

O Código Penal define o estupro de vulnerável como “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”. A lei também define que “incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”.

O levantamento mostra uma diminuição da prevalência da ocorrência de estupros de vulnerável dentro de casa em uma proporção menor do que a contabilizada durante o mesmo período do ano de 2020, com maior confinamento motivado pela pandemia da covid-19. No total, 349 casos de estupros aconteceram em 2020 e no ano passado, esses números caíram para 314 registros.