Coaching de transformação ensina como ter sucesso na vida

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (26) contou com a participação de Viviane Roque, que é coaching de transformação e ela logo começou explicando o que é sucesso. “Sucesso é você conseguir conquistar tudo o que o dinheiro não pode comprar nesse mundo em que a tecnologia está tão próxima de nós e estamos sempre buscando ter retorno financeiro, o que é muito importante e é um dos nossos pilares, pois nos propicia uma série de coisas”, afirmou Viviane.

De acordo com a coaching, a primeira coisa que mais importa para que se consiga ter sucesso na vida é compreender que existe algo muito maior do que isso que vivemos. “Nós vivemos um tempo em que não somos mais donos de nós mesmos. Sofremos sequestros o tempo todo e não o sequestro do corpo, mas um sequestro da subjetividade, que nada mais é do que quando você se torna impedido de ser você mesmo. Então, você permite que as pessoas entrem na sua vida, pessoas que você ama, da sua família, seus amigos e você percebe que elas entram na sua vida sempre esperando que você seja algo que elas almejam”, explicou ela.

Segundo Viviane, nós somos seres relacionais e precisamos de outras pessoas. Tanto quanto como Deus é relacional por ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. “Assim nós somos, pois somos a imagem Dele. Então nós criamos uma expectativa muito grande de atender aos anseios do outro. O que o outro espera que nós sejamos? O que eu posso fazer para agradar ao outro? Hoje, o que é tão comum, ter uma imagem positiva na internet. Com isso, acabamos nos perdendo pois deixamos de ser um projeto nosso e passamos a ser um projeto do outro e nesse processo, nessa jornada, facilmente e naturalmente a gente perde”, finalizou a coaching.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.