Cummins Brasil celebra 83% de participação de voluntariado em suas ações sociais em 2021

A arte de se reinventar e quebrar barreiras vão além do core business da Cummins Brasil. Em 2021, a líder em tecnologia celebrou engajamento de 83% de participação e um total de 10.121 horas dedicadas pelos colaboradores voluntários em seus projetos sociais liderados pela área de Responsabilidade Corporativa. Mais de 371,8 mil pessoas foram impactadas.

Para Soraia Senhorini Franco, gerente da área de Responsabilidade Corporativa da Cummins, “a pandemia quebrou barreiras ao mesmo tempo em que abriu fronteiras, nos permitindo contribuir com as nossas comunidades, tornando-as mais prósperas, e ir além: por meio do trabalho remoto, pudemos unir nossas forças para avançar e atuar em quaisquer localização”. Só em 2021, a Cummins Brasil investiu mais de R$ 3,4 milhões entre os 50 projetos sociais da companhia, transformando suas ações ativas, além de expandir sua performance com a criação de novos programas, a exemplo do Cummins Water Works (CWW).

Lançado em julho do ano passado, o CWW integra a estratégia global da Cummins que tem como meta solucionar a crescente crise hídrica que atinge várias partes do mundo, com efeitos negativos diretos na saúde, educação, igualdade de gênero e no crescimento de economias inteiras. O programa visa levar água potável à 20 milhões de pessoas e, no Brasil, as organizações The Nature Conservancy e a Water.org são as parceiras na elaboração de projetos para trazerem impactos efetivos ao País.

O projeto Cummins Powers Womem (CPW) também concluiu em 2021 uma etapa de grande importância, da iniciativa “As Vozes das Adolescentes”. A empresa e as organizações não-governamentais envolvidas – ADJ e Empodera –, apoiadas na metodologia da Rise-Up, celebraram a formatura de 79 adolescentes que, após um programa intensivo de treinamentos, desenvolvimento de habilidades de liderança e incidência política apresentaram seus projetos, com soluções que contribuem com a transformação das comunidades em que vivem.

A inauguração do projeto ´Eficiência Energética´ na Casa dos Velhos Irmã Alice ,em maio de 2021, trouxe melhorias em todo o sistema de iluminação do espaço (interno e externo) e no elevado consumo de energia elétrica. Uma nova iluminação na área externa e novo sistema de energia solar, trabalho realizado com parceiras como: Cepe Energia, a Russy Engenharia, a Starlamp e a SPPOSTES, trouxe mais segurança e conforto além da economia de cerca de 50% no consumo de energia elétrica.

Pandemia – No combate aos impactos causados pela Covid-19, a Cummins Brasil dedicou seus esforços em grandes realizações no ano passado. Em mobilização entre colaboradores e Fundação Cummins, um total de 42 toneladas de alimentos foram doados à 17 parceiros comunitários em todo Brasil, beneficiando aproximadamente 10 mil pessoas em suas comunidades. Houve ainda a entrega de mais 1,5 milhão de máscaras respiratórias produzidas na planta do México, distribuídas para as comunidades de diversas regiões ao redor da Cummins no País, além de organizações indicadas em parceria com a UNICEF.

Outra grande parceria realizada pela Cummins Brasil foi ao Movimento Unidos pela Vacina, idealizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, iniciativa que reúne entidades, empresas, pessoas, associações e ONGs no propósito de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros. A empresa realizou a compra de mais de 2 mil itens como cadeira de rodas, caixas térmicas, tendas, refrigeradores, entre outros, totalizando R$ 500 mil, oriundos da Fundação Cummins, para suportar Unidades Básicas de Saúde (UBS) das cidades de Guarulhos (SP), Mairiporã (SP), Poá (SP), três cidades do Estado da Bahia – Catu, Mata de São João e São Sebastião do Passé, além de Cuiabá (MT).

Educação – Para manter suas ações voltadas à educação ativas, a Cummins Brasil investiu no digital e transformou seus processos, aderindo a cultura virtual. Na 8° Turma do Formare, programa de capacitação de jovens em desvantagens socioeconômica para o mercado de trabalho, os 20 alunos selecionados no início do ano receberam equipamentos para acesso a internet e as aulas foram ministradas pelos colaboradores voluntários da Cummins, totalizando 2771 horas de treinamentos (virtual e fábrica).

Para suportar os alunos do último ano do curso técnico de mecânica do TEC, Educação Técnica para as Comunidades, no Rio de Janeiro (RJ), a Cummins realizou a entrega de 32 laptops e 32 modens, com pacote de internet por 6 meses. O objetivo desta ação, realizada em parceria com a Schneider Electric e com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), foi apoiar os jovens do programa para a realização das disciplinas teóricas, de forma remota.

Após ser adaptado para o modelo virtual, o projeto Roda de Leitura entregou, com a atuação dos voluntários da Cummins, a gravação de 50 áudio livros, contemplando alunos de diversas escolas de várias regiões do Brasil, como: Guarulhos (SP), São José do Rio Preto (SP), Bahia (BA), Rio de Janeiro (RJ), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS).

No parceiro comunitário Instituto Dom Bosco (SP), os voluntários da Cummins em 2021 realizaram oito workshops online sobre finanças, motores e logística, predominantemente aos alunos e educadores do cursos de mecânica, auxiliares administrativos e Recursos Humanos. As ações no parceiro também incluíram rodas de conversa em parceria com o ERG Etnia, com o objetivo de conscientizar com os jovens sobre as desigualdades e preconceitos no ambiente de trabalho e na comunidade, abrangendo a diversidade, inclusão, oportunidades, equidade entre outros temas.