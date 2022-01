Prefeitura firma parceria com supermercados para a doação de alimentos

A Prefeitura de Guarulhos firmou nesta sexta-feira (28) um acordo com a rede de supermercados Lopes em cerimônia realizada no Paço Municipal. Foram assinados os termos de uma parceria que contempla a doação diária de alimentos e produtos diversos ao Banco de Alimentos Municipal.

“Essas ações são extremamente importantes para minimizar os impactos da insegurança alimentar, problema que foi agravado pela pandemia. Ouvir direto da população o efeito que esse trabalho tem na vida deles é gratificante”, disse o prefeito Guti.

De acordo com Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, o Lopes é e continuará sendo um grande aliado da Prefeitura. “Diariamente as unidades do supermercado farão a separação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza não vendáveis, mas aptos ao consumo e uso, e a Prefeitura fará a captação e a destinação dessas doações às instituições parceiras e também diretamente para a população”, comentou.

Entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 cerca de 17 toneladas de alimentos foram doados, de acordo com o diretor-presidente do Lopes Supermercados, José Osvaldo Leivas. “Se nós temos potencial de trabalhar para ajudar as pessoas, devemos fazer. Além dessas doações, já fizemos também uma campanha interna entre os nossos colaboradores e doamos 470 cestas básicas para Guarulhos. Queremos servir de exemplo para outras redes”, afirmou.