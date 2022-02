Artistas guarulhenses expõem trabalhos de arte urbana no CEU Bonsucesso

O CEU Bonsucesso promove a exposição Street Arte até o próximo dia 28, com trabalhos em grafite dos artistas plásticos guarulhenses Pretoman e Bigzullu, obras que retratam a cultura negra e a arte urbana. A mostra é gratuita e aberta ao público em geral.

Com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, o projeto é realizado em parceria com a Ilusões Art, empresa que há mais de dez anos colore os muros de diferentes bairros da cidade com pinturas de diversas técnicas artísticas, como cenografia, publicidade, ilustração e decorativa.

Espalhando cores por onde passa, o artista Thiago dos Santos, conhecido como Pretoman, e seu irmão Marcio dos Santos Cardoso, o Bigzullu, mostram a importância de valorizar a arte urbana nos espaços públicos de Guarulhos. “O grafite é um movimento cultural que reúne muitas tribos que se expressam além do desenho. É parceria, amizade, troca de experiências, liberdade. Temos artistas iniciantes, advogado, dentre outras profissões que fazem parte do grafite, por isso é importante acabar com o preconceito que algumas pessoas têm sobre essa arte. Prova disso são as ações que acontecem nas escolas e CEUs da cidade e que fazem o maior sucesso”, explica Pretoman.

Os traços dos grafiteiros estão presentes em diversos trabalhos realizados nos CEUs, como Parque São Miguel, Jardim Cumbica, Paraíso-Alvorada, Presidente Dutra, Ponte Alta, Vila São Rafael, Jardim Rosa de França e Bambi, e também em escolas municipais como Crispiniano Soares, no Bom Clima, Walter Efigênio, no Parque São Miguel, e Tizuko Sakamoto, no Conjunto Marcos Freire, e em bairros como Cocaia e Itapegica, além da Vila Prudente, em São Paulo. Em 2021 a exposição já foi apresentada no CEU Cumbica.

Serviço

A exposição Street Arte pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h.

O CEU Bonsucesso fica na avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Vila Nova Bonsucesso. Telefone: 2088-3508.