Obras do Salão Nacional de Arte Contemporânea seguem disponíveis para votação popular até o dia 27

A votação do júri popular para a escolha da obra premiada no 17º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos está disponível até o próximo dia 27 de fevereiro. Para votar os interessados devem acessar o site http://servicos.guarulhos.sp.gov.br/destaques/cultura/17o_salao_artes_visuais/index.html e escolher uma única obra nas categorias fotografia, pintura, gravura, instalação, desenho, escultura, arte digital e arte-objeto.

Durante a votação é possível ampliar a imagem da obra ao clicar sobre foto. O resultado será divulgado em Diário Oficial a partir de 1º de março.

Nessa fase será atribuída uma única premiação para a obra mais votada, que passará a compor o acervo de artes visuais do município, juntamente com as obras selecionadas pelo júri técnico durante evento realizado em dezembro passado.

As obras encontram-se em exibição no Salão de Exposições do Adamastor até 6 de março. Nesta edição, de um total de 730 inscrições e aproximadamente 1.900 obras avaliadas, foram selecionados 191 trabalhos de 132 artistas de diversos estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Para mais informações sobre o 17º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/17o-salao-nacional-de-arte-contemporanea-de-guarulhos.