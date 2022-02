Câmara vota 166 itens durante primeira sessão extraordinária

Foram discutidos e votados, durante a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal realizada nesta quinta-feira (10), 166 dos 186 itens previstos para a pauta. Entre eles a concessão de título de cidadão guarulhense a personalidades como Geraldo Alckmin e Paulo Antônio Skaf, de autoria dos vereadores Leandro Dourado (Sem partido) e Geraldo Celestino (PSC), além do projeto que assegura o direito a atendimento por tradutor ou intérprete de libras nos órgãos de administração pública para pessoas com deficiência auditiva, de autoria da vereadora Marcia Taschetti (PP).

Em justificativa ao projeto, a vereadora aponta o contato com pessoas portadoras de problemas auditivos com dificuldade de comunicação durante serviços públicos. “A demora de atendimento em momentos de urgência e emergência em hospitais, por exemplo, é gritante. Além disso, temos inúmeros locais com placas, como o Bosque Maia, que não possuem uma pessoa, nem nada indicando para quem tem problema auditivo”, disse.

Outro projeto votado foi o que autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência no Município de Guarulhos, de autoria do vereador Jorginho Mota (Agir). “Essa criação visa ajudar as crianças autistas que muitas vezes estão sem tratamento ou nem sequer sabem que têm o transtorno. Na cidade nós só temos um Caps infantil que não atende o total de crianças com o transtorno em Guarulhos”, disse.

Dos 166 itens votados, dois sofreram críticas e pareceres contrários dos parlamentares presentes na sessão, sendo eles o que acrescenta dispositivos à Lei nº 1.429, de 19/11/1968, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais, com votos negativos apresentados pelos vereadores Marcia Taschetti, Edmilson (PSOL) e Janete Rocha Pietá (PT) e o que autoriza o Executivo a instituir o Programa de Desligamento Voluntário – PDV aos ocupantes de cargos e empregos públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Guarulhos, com votos contrários dados pelos vereadores Edmilson, Marcia Taschetti, Mauricio Brinquinho (PT) e Janete Rocha Pietá, ambos são de autoria da prefeitura.