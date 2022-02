CEUs, Adamastor e Cemear promovem cursos gratuitos com temas inclusivos

Música para autistas, teatro Down, libras, voleibol sentado para crianças com deficiência física. Estes são alguns dos cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Guarulhos nos CEUs da cidade, no Adamastor e no Cemear (Centro Municipal de Educação e Artes). A iniciativa do programa Escola 360, que permite igualdade de acesso a todos os munícipes, tem vagas limitadas e destinadas a crianças, jovens e adultos. Para se inscrever os interessados devem apresentar, no local do curso, RG, CPF e comprovante de endereço.

Os CEUs Continental e Parque São Miguel estão com turmas novas para o curso de teatro Down em Cena. Destinado a pessoas com síndrome de Down, o curso contribui para o processo de inclusão social e o desenvolvimento das habilidades psicomotoras.

As aulas acontecem às sextas-feiras, das 15h30 às 17h, para crianças a partir de dez anos no CEU Continental. Já no CEU Parque São Miguel os cursos são voltados a estudantes matriculados no 4º e no 5º ano das Escolas da Prefeitura de Guarulhos. A turma de teatro para crianças com síndrome de Down será às sextas-feiras, das 13h às 14h30. As aulas do curso Musicalizando TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) acontecem às segundas-feiras, das 10h às 11h. Há vagas para o curso de Voleibol Sentado para Crianças com Deficiência Física, às sextas-feiras, das 12h às 13h15.

O curso Música para Autistas será realizado no CEU Bonsucesso às terças-feiras, das 16h às 16h50, para crianças de seis a 11 anos. Já no CEU Ponte Alta os alunos da classe bilíngue da EPG Edson Nunes Malecka podem se inscrever para o curso Teatro para Surdos, às sextas-feiras, das 8h às 9h30.

Para o público que deseja se comunicar com as pessoas surdas o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) é oferecido pelo Cemear e as aulas acontecem no Adamastor para pessoas a partir de 18 anos, com aulas às quintas-feiras, das 16h às 18h30, e sextas-feiras, das 19h às 21h30.

Já o curso de Português para Surdosna modalidade escritaé destinado a pessoas entre nove e 18 anos, às terças-feiras, das 9h às 11h, e sextas-feiras, das 16h às 18h, no Cemear.

Acolhimento para imigrantes e refugiados

Além disso, as turmas para o curso A Língua Portuguesa como Acolhimento a Imigrantes e Refugiados continuam com duas turmas no Cemear. As aulas acontecem às segundas-feiras, das 19h às 21h, e às quintas-feiras, das 17h às 19h, para a faixa etária a partir dos 16 anos.

Para mais informações sobre matrículas, quantidade de vagas e início das aulas confira abaixo os endereços e telefones dos espaços.

CEU Continental

Avenida Maria Gebin de Morais, 867 – Parque Continental II

Fone: 2086-1002

CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Fone: 2088-3508

CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel

Fone: 2421-2445

CEU Ponte Alta

Avenida Florestan Fernandes, s/nº – Jardim Ponte Alta

Fone: 2436-6813

Adamastor

Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Fone: 2472-5417

Cemear

Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo

Fone: 2087-7448