Saúde mental é tema de palestra online para alunos do projeto Peis

Um grupo de alunos deficientes visuais do projeto Peis (Práticas Educativas para a Inclusão Social) participou nesta terça-feira (22) de uma palestra online sobre saúde mental ministrada pelo coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil Recriar, em Guarulhos, o psicólogo Odonel Ferrari Serrano. A iniciativa e o projeto são desenvolvidos pela Prefeitura.

Formado pela USP e trabalhando há 28 anos no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (Suas), Serrano apresentou por meio de exemplos práticos o que é saúde mental e sofrimento humano, fazendo uma análise contextualizada através do tempo. Ele destacou também a necessidade de se manter as relações saudáveis mesmo a distância por meio da comunicação, e como isso pode fazer a diferença para as pessoas que perderam a visão.

“Gostei muito do evento, que me ajudou bastante. Estou passando por um momento difícil dentro de casa por causa da pandemia e sem participar das aulas do curso de música. Isso me deixa ansiosa. A palestra ajudou a entender que isso é geral e não está acontecendo somente comigo”, contou a aluna do Peis Paloma Aparecida Lima dos Santos, de 22 anos.

O palestrante abordou ainda a importância do cuidado com a saúde mental e como a pandemia interferiu nela, bem como o funcionamento do Caps e como é feito o atendimento à população.

O projeto

O projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social tem por objetivo servir de instrumento de inclusão por meio de orientação e mobilidade para o deslocamento e garantia da vida autônoma com atividades internas e externas, leitura e escrita do sistema Braille, manuseio de instrumento de cálculos matemáticos (Soroban) e conhecimentos básicos de tecnologias. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2414-3685.