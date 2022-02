Insetos na natureza é tema de visita monitorada no Bosque Maia

O Viveiro Educador do Bosque Maia recebeu nesta terça-feira (22) uma turma de 15 alunos do CEU Pimentas para participar de atividade da Agenda Ambiental da Prefeitura de Guarulhos, que desta vez abordou a importância dos insetos na natureza.

No decorrer da visita monitorada, as crianças conheceram as diferentes espécies de abelhas sem ferrão, dentre elas a jataí e a mamangava, que habitam o parque, aprenderam a importância delas na reprodução das plantas e presenciaram o processo de polinização durante caminhada pelas trilhas do bosque acompanhadas por servidores da Secretaria de Meio Ambiente.

A participação nas atividades da Agenda Ambiental é livre para todos os públicos. Mais informações sobre a programação e agendamento de visitas monitoradas estão disponíveis pelos telefones 2475-9843 e 2482-1667 ou pessoalmente no Centro de Educação Ambiental, localizado no final da alameda principal do parque.