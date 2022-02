Guarulhos tem 77 vagas abertas em cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos receberá até o dia 7 de março as inscrições para 77 vagas remanescentes em cursos de qualificação profissional. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones 2475-9728 / 2475-9715 / 2475-9706 / 2475-9726.

Para o Colégio Betel do Sol Nascente (rua Murutu, 718 – Jardim Silvestre) restam 11 vagas para os cursos de auxiliar de cozinheiro e 13 para barman. Enquanto para o Colégio Baluarte (rua Teles Pires, 240 – Parque Jurema) são sete vagas para o curso de auxiliar de cozinheiro.

No Colégio Guarulhos (rua Bueno Brandão, 74 – Jardim São José) há 13 vagas para o curso de barman, quatro para o curso de Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética, seis para manicure e pedicure, 11 para marketing e vendas e 25 para operador de serigrafia.

Como participar

Para participar é necessário ser morador de Guarulhos e ter 16 anos ou mais, exceto pelos cursos de barman, cuidador de idosos e revestidor de pisos e azulejos, que exigem idade mínima de 18 anos. No ato da inscrição é necessário informar nome completo, RG, CPF, endereço, nome da mãe e do pai, escolaridade, estado civil, situação no mercado de trabalho, telefone e e-mail. Caso selecionado, na matrícula o aluno deverá apresentar apenas RG, CPF e comprovante de endereço.