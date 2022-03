Mais de 6,6 mil celulares foram roubados ou furtados em Guarulhos

Um total de 6.695 boletins de ocorrências foram registrados por roubos ou furtos de celulares em Guarulhos em 2021. Na comparação com 2020, houve um crescimento de 13,5% quando foram registrados 5.903 casos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em janeiro de 2022, o número de ocorrências contabilizadas na cidade foi de 572 casos.

A maior parte dos crimes aconteceram na região do Pimentas, local que concentra 1.798 casos, seguido de Cumbica, com 1.761 registros.

Para a Polícia Civil, os ladrões se aproveitam da movimentação de pessoas para atacar as vítimas a caminho do trabalho, paradas no ponto de ônibus e esse tipo de ataque acontece nas primeiras e nas últimas horas do dia.

Além do valor dos aparelhos, os bandidos estão de olho nas informações das vítimas para aplicar golpes, com a perda do aparelho, as vítimas correm também o risco de terem suas contas bancárias esvaziadas. Há quadrilhas especializadas nesse tipo de ação, capazes de acessar smartphones em pouquíssimo tempo, mesmo com bloqueio por senha numérica, biometria ou reconhecimento facial.