Temporada 2022 das orquestras de Guarulhos conta com cinco séries de espetáculos

Aquarela, Convidados Especiais, Sangue Novo, Nossa Gente e Grandes Sinfonias são as cinco séries de espetáculos da Temporada 2022 das orquestras de Guarulhos. Neste ano a programação gira em torno do tema Encontros e celebra combinações de diferentes linguagens, artistas, músicos, compositores, regentes e público, envolvidos em apresentações únicas, tocantes, inusitadas e gratuitas no Teatro Adamastor.

A nova temporada convida ainda ao embarque em um longo percurso, que passa pelas obras de mestres consagrados, criações inéditas, música de concerto e linguagens musicais mescladas ao conjunto sinfônico, e ainda pela participação de artistas da cidade.

Série Grandes Sinfonias

Fevereiro ficou marcado pela abertura da temporada e a apresentação de espetáculo da série Grandes Sinfonias, momento em que os cem músicos da Orquestra Jovem e da Gru Sinfônica subiram juntos ao palco do Teatro Adamastor para a execução da Sinfonia Titã, de Gustav Mahler.

Ao longo da temporada a empreitada se repetirá. As orquestras se somam para a execução de algumas das sinfonias mais significativas do repertório e convidam o público para um mergulho na riqueza sonora que só um conjunto sinfônico de grandes proporções pode oferecer.

Em agosto, sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, o encontro das duas orquestras da cidade gira em torno da Sinfonia nº 7 em dó maior (Opus 60), também conhecida como Leninegrado, composta pelo russo Dmitri Shostakovich em 1941.

Como já é hábito dos espetáculos das orquestras da cidade, o encerramento do ano, em dezembro, acontece em grande estilo, trazendo ao público que acompanhou a temporada a Sinfonia nº 2 em E? maior, Op. 63, do inglês Edward Elgar, obra composta e estreada em 1911 no London Musical Festival pela Queen’s Hall Orchestra.

Série Aquarela

Na temporada 2022 o público infantil ocupa lugar de destaque, com espetáculos especialmente desenvolvidos para essa faixa etária. No mês de março a série Aquarela apresenta programação especial para as crianças, como Pedro e o Lobo, fábula musical do compositor russo Sergei Prokofiev composta em 1936. O espetáculo conta com a narração de Wellington Nogueira, do grupo Doutores da Alegria.

Em junho a série volta ao palco com o espetáculo O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns. Em outubro a temporada celebra o mês das crianças com o encontro do mundo das trilhas de videogame com a orquestra sinfônica, com o espetáculo Games em Concerto e um programa cheio de novidades e diversão.

Em novembro a temporada promove a combinação de diferentes linguagens artísticas com o espetáculo Circo em Concerto para oferecer ao público a magia dos picadeiros em meio a uma estrondosa e sonora orquestração.

Série Convidados Especiais

Convidados de alto nível, que compartilham sua técnica e a sensibilidade de suas interpretações, em espetáculos que inserem definitivamente a programação realizada em Guarulhos no calendário artístico nacional. Ainda em março, a série Convidados Especiais traz a soprano Heloisa Petri e a mezzo soprano Luisa Francesconi, que se unem na interpretação de Stabat Mater, obra-prima do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi.

Em abril, a soprano Tati Helene interpreta o ciclo das Quatro Últimas Canções, peças do austríaco Richard Strauss compostas em 1948, e as canções de A Floresta do Amazonas, do brasileiro Heitor Villa-Lobos.

Em julho a série segue com o Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior, op. 35, do compositor Piotr Ilitch Tchaikovski, espetáculo que conta com a participação do violinista Cármelo de los Santos e do maestro Roberto Tibiriçá.

Em outubro a temporada promove o encontro de dois grandes solistas que fazem parte da história da GRU Sinfônica, os pianistas Cristian Budu e Leonardo Hilsdorf. Juntos eles apresentam o Concerto para Dois Pianos, de Francis Poulenc.

Série Sangue Novo

Incentivar os novos talentos da atividade musical, a criação de obras, aproximar o público dos solistas que estão surgindo e dos novos rumos pelos quais caminha a música de concerto são alguns dos objetivos da série Sangue Novo.

Em abril, a temporada apresenta concerto de premiação dos vencedores do II Concurso Gru Piano. Sob regência do maestro Diego Pacheco, o espetáculo conta com a participação dos pianistas Ervino Rieger, Guilherme Frazzatto e Ingrid Uemura.

Em maio, para celebrar os 30 anos do quarteto de violões Quaternaglia, a Orquestra Gru Sinfônica apresenta Song of the Universal, do compositor Sergio Molina, no Theatro São Pedro. A apresentação marca o lançamento do disco do quarteto e conta com a participação do pianista Rogerio Zaghi.

Em setembro a Orquestra Jovem apresenta concerto de premiação dos vencedores do XIX Concurso Jovens Solistas, além das finais do primeiro Concurso GRU Sopros.

Nesse mesmo período acontece ainda a final do 1º Concurso Gru Sopros, inédito na cidade de Guarulhos, espetáculo da Orquestra Jovem sob regência do maestro Diego Pacheco.

Em novembro haverá a estreia de concerto para orquestra, encomendado ao compositor Edmundo Villani-Cortes, um encontro de um grande artista da música de concerto com uma criação inédita dedicada especialmente a ele.

Série Nossa Gente

A série Nossa Gente aborda a cidade a partir de sua intensa atividade cultural nas mais diversas linguagens. Ela abre espaço para que alguns dos mais ativos artistas possam dividir o palco com as orquestras de Guarulhos, em espetáculos criados especialmente para essa ocasião.

Em maio e junho os artistas guarulhenses Aline Rissuto, Amauri Falabella, Victor Cali e o grupo As Despejadas sobem ao palco com a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos.

Para saber mais sobre a temporada 2022 das orquestras de Guarulhos acesse https://orquestrasdeguarulhos.com/.