Guarulhos desobriga o uso de máscaras em locais fechados

O prefeito de Guarulhos, Guti, seguindo as orientações do Governo do Estado divulgadas nesta quinta-feira (17), encerrou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados da cidade. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial e pode ser consultado no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1428974200.pdf.

A máscara segue obrigatória nos ônibus, trens e respectivos locais de acesso (embarque e desembarque), hospitais, consultórios e demais unidades de saúde. A obrigatoriedade do uso em locais abertos já havia sido extinta no dia 9 de março.

A medida do prefeito se baseia na nota técnica emitida pelo comitê científico do Estado de São Paulo que constatou a manutenção do padrão de melhora progressiva dos indicadores epidemiológicos, conforme observado durante as semanas que antecederam o feriado de carnaval, indicando que a transmissão do Sars-Cov-2 no Estado segue sendo reduzida.

O número de doses de vacina aplicadas na cidade (2.790.214, segundo o sistema Vacivida) também colabora para a adoção da medida.