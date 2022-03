‘Disney in Concert’ estende temporada até 27 de março

As melodias inesquecíveis de filmes da Disney fazem parte da vida de diversas gerações de adultos e crianças. Fãs de todas as idades poderão experimentar essas músicas em um formato mágico, com a temporada de Disney in Concert – As Músicas de Seus Filmes Favoritos ao Vivo em São Paulo no Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), que devido ao grande sucesso, foi estendida até o dia 27 de março (domingo).

As 20 músicas do espetáculo são executadas pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos, que conta com 66 músicos, músicas e cantores (as) líricos (as) regidos (as) pelo maestro Adriano Machado. Além das versões orquestradas das canções clássicas da Disney, o espetáculo conta também com imagens dos filmes projetadas em um telão LED, levando o público por uma viagem aos filmes mais queridos da Disney e passando por trilhas de A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, Mary Poppins e também pelos mais atuais como Frozen e Frozen 2, Moana, Enrolados e Piratas do Caribe.

O público entrará em uma verdadeira sinfonia da imaginação, com uma cenografia mágica, que permite diversos espaços para as projeções, criando uma sensação de imersão no mundo mágico Disney.

Estrelando o espetáculo, o elenco de solistas é formado por grandes nomes do teatro musical como:

Fabi Bang (“Melhor Atriz” do Prêmio Bibi Ferreira pelo musical “Wicked”)

Myra Ruiz (Elphaba em “Wicked”)

Bianca Tadini (Wendy em “Peter Pan”/ swing e cover de Madame Giry em “O Fantasma da Ópera”)

Aline Serra (“Charlie – O Musical”)

Anna Akisue (Semifinalista The Voice Brasil 16)

Leonardo Wagner (“Les Misérables”, Jesus e Judas em “Jesus Cristo Superstar”)

Beto Sargentelli (Tony Elliot em “Billy Elliot”, Zezé di Camargo em “Dois Filhos de Francisco”)

Carlos Júnior (“O Rei Leão”, “The Voice Brasil” 2020)

André Torquato (Adam e Felicia em “Priscilla, Rainha do Deserto”, Espantalho em “O Mágico de Oz”)

Felipe Hideki (“O Musical da Passarinha”)

Os ingressos, que custam a partir de R$50,00 (Cinquenta Reais), podem ser adquiridos pelo site dauhuu.com e bilheterias dos Teatros Bradesco e Opus Frei Caneca. Disney in Concert – As Músicas de Seus Filmes Favoritos ao Vivo em São Paulo.

O espetáculo está seguindo todos os protocolos de segurança e higiene da OMS e do Estado de São Paulo.

SOBRE MAESTRO ADRIANO MACHADO E ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA LOBOS

Fundada em 2002 pelo Maestro Adriano Machado, a Orquestra Sinfônica Villa Lobos completa 22 anos de existência, reafirmando o compromisso que lhe deu origem: interpretar a músicas sinfônicas de forma inovadora com o objetivo de aproximar novos públicos da música de concerto.

Hoje o maestro Adriano conta com o respeito do cenário musical através de uma carreira bem diversificada como maestro, violinista e arranjador, e sua formação se espalha pelos campos da música e empreendedorismo. Ao longo dos anos, conduziu muitas produções em alguns dos teatros mais prestigiados do Brasil. Sua tecnicidade o levou não só às maiores produções da música clássica, mas também aos palcos musicais da cena popular, incluindo grandes concertos cinematográficos, onde a orquestra sinfônica é protagonista na performance ao vivo de grandes filmes.

SERVIÇO

DISNEY IN CONCERT – As Músicas de Seus Filmes Favoritos ao Vivo em São Paulo

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Data: 10 a 27 de março

25 de março (sexta-feira): 20h

26 de março (Sábado): 11h | 15h | 19h

27 de março (Domingo): 11h | 15h | 19h

Duração: aprox. 100min.

Classificação: Livre. Menores de 15 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou mães ou responsáveis. Crianças com até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais o mães, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheterias físicas – sem taxa de serviço

– Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

– Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheterias dos teatros: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Isento até 15 minutos

Compras no Záffari acima de R$ 50,00 = 3h de isenção (exceto para Valet, Sem Parar e Conectcar).

Self: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00

Valet Parking: 1ª hora = R$ 20,00

Hora adicional = R$ 12,00

Motos: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00