Japan House São Paulo promove evento dedicado ao universo da robótica

A Japan House São Paulo, espaço cultural localizado na Avenida Paulista, promove neste final de semana um evento dedicado ao universo da robótica, com apresentações de sumô de robôs. Chamado Roboto Lab, o evento é gratuito e aberto ao público. Roboto significa robô em japonês.

A programação prevê ainda oficinas, palestras e uma exposição dedicada ao tema com conceitos básicos da robótica. Além disso, os visitantes poderão interagir com um painel que trará um “raio X” dos robôs, controlar as máquinas, assistir a demonstrações de braço mecânico e várias outras atividades..

“Esta é a primeira vez que reunimos em um projeto elementos tão simbólicos e relevantes no Japão como a tecnologia, esporte e educação. Com a Roboto Lab, daremos maior visibilidade para ao trabalho relacionado a robótica e tecnologia desenvolvido nas universidades brasileiras e empresas japonesas, bem como desejamos estimular as carreiras denominadas Stem (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática)”, disse Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo, um dos principais espaços culturais da cidade.

As apresentações de sumô de robôs serão realizadas em um dohyo, espaço destinado às batalhas, criado no andar térreo do local. As apresentações ocorrem das 11h as 17h, neste fim de semana.

Para entrar na Japan House é necessário apresentar o comprovante de vacinação.

Mais informações podem ser obtidas no site da instituição.