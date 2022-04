A mentalidade das pessoas sobre o seguro de vida vem mudando. É o que mostram os dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). Segundo a entidade, o ano de 2021 registrou uma alta de 29% nos prêmios da modalidade individual, um crescimento recorde. A Porto Seguro registrou aumento de 16,5% nos prêmios neste mesmo período.

Mesmo com esse crescimento, quando se fala em seguro de vida, muitas pessoas ainda carregam dúvidas e até mesmo alguns tabus sobre este tipo de proteção. Quem nunca ouviu que este produto é usado apenas em casos de morte que atire a primeira apólice. Conforme explica Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto Seguro, é essencial desmistificar o assunto.

“Como o próprio nome diz, o Seguro de Vida traz proteções para serem utilizadas em vida. Este é um ótimo recurso de proteção que cabe no bolso com benefícios que acompanham o segurado e sua família em todos os momentos”.

Para não ficar na dúvida, confira abaixo os principais mitos e verdades sobre o seguro de Vida.

Existe muita burocracia para contratar um Seguro de Vida

MITO – O mercado de Seguro já percebeu as tendências de consumo do pós pandemia e tem facilitado cada vez mais o acesso a esse tipo de produto que, com poucos minutos, é possível extrair na internet de forma simples e rápida com uma Seguradora confiável.

O seguro de vida também é importante para quem é solteiro e não tem filhos

VERDADE – É fundamental garantir estabilidade financeira para momentos de imprevistos como, por exemplo, um acidente ou o diagnóstico de doença. Por isso, o Seguro de Vida é essencial para qualquer pessoa, independentemente da fase de vida.

Tem outros benefícios para o Segurado

VERDADE – Além da proteção de coberturas importantes para cada período da vida, alguns seguros trazem benefícios para serem aproveitados a qualquer momento, como: telemedicina 24 horas/7 dias por semana, serviços de reparos domésticos ou até mesmo seguro viagem.

É difícil receber o valor de indenização

MITO – Muito pelo contrário! No geral, é muito simples pois não há necessidade da contratação de advogado ou qualquer outro profissional para agilizar os trâmites. O beneficiário ou o próprio Corretor podem acionar os contatos com a Seguradora.

Seguro de Vida é caro

MITO – É possível encontrar planos variados, com valores a partir de R$ 10,20 por mês. Isso depende do perfil de quem contrata e as necessidades de cada pessoa ou família. Mas o importante é ter em mente que os benefícios são maiores para o contratante e seus familiares.

Não tem opção de cancelamento

MITO – Apesar de muitas pessoas acharem que este tipo de serviço não pode ser cancelado, essa negociação pode acontecer sim e é essencial que, antes de contratar, o Segurado se atente ao que está na apólice, analisando as possibilidades de resgate e cancelamento.

Seguro de Vida só é usado em caso de Morte

MITO – Apesar das indenizações para casos de morte serem mais conhecidas, o Seguro de Vida traz uma série de coberturas que podem ser utilizadas em vida, como acidentes ou doenças.