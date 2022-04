Lulu Santos apresenta no Espaço das Américas sua nova turnê ‘Alô Base!’

Lulu Santos embarca em seu disco voador e pousa sua nave no Espaço das Américas, na sexta-feira, 29 de abril para apresentar a nova turnê, “Alô, Base!”.

Em comemoração aos 40 (quarenta) anos de sucesso, com a proposta de reconectar todos os pontos da trajetória, Lulu Santos apresenta seu novo show “Alô Base!”, revisitando grandes obras e trazendo no set list músicas que marcaram época, como “Toda Forma de Amor”, “O Último Romântico” , “Tempos Modernos” e recentes como “Hit”, primeira canção e clipe da nova série.

Este ano representa uma importante comemoração na carreira do cantor. “2021 marca os 40 anos de lançamento do meu primeiro single, ou, como prefiro considerar, há 40 anos entre meu primeiro e o mais recente lançamento. A Singularidade ativou a dobra do tempo, serão 4 décadas em 100 minutos”, explica Lulu.

Sobre a nova turnê, o artista não poupa esforços para explicar a importância de estar novamente na estrada. “Do jeito que vejo, vamos simplesmente retomar do ponto em que estávamos quando fomos rudemente interrompidos. A gira anterior, ainda que de férias em 3/2020, ainda não acabara de todo, diversas datas foram canceladas ou indefinidamente adiadas, cidades ficaram sem nossa visita periódica, pessoas ficaram sem nos ver. Em junho de 2021 lançamos ‘HIT’, a primeira canção e clipe da nova série, enfim, a fila andou e apesar de termos todos sido interrompidos no meio da frase, o tempo passou, o assunto mudou, ponto, parágrafo”, conta.

Os ingressos já estão à venda. Os preços variam entre R$60 e R$320 e podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas ou no site da Ticket 360.

Serviços – Lulu Santos com a turnê “Alô, Base” no Espaço das Américas

Data: 29 de abril de 2022 (sexta-feira)

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Acesso para deficientes: sim

Censura: Livre – menores de 14 anos acompanhados pelos pais ou responsável legal

Capacidade da casa para este evento: 6.274

Ingressos: Pista 1º lote: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) | Setor A, B e C: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia)| Setor D, E e F: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia)| Setor G e H : R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) Camarotes A: R$ 320,00 (só inteira) | Camarotes B: R$ 280,00 (só inteira) .

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas ( de segunda a sábado, das 10h00 às 19h00 – exceto feriados – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV)

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Protocolo de Segurança

Para garantir um evento seguro a todos e minimizar os riscos de transmissão da Covid-19, seguimos os protocolos exigidos pelo Governo do Estado de SP e com isso será obrigatório apresentar no ato da entrada para acesso ao evento, além de seu ingresso e documento original (RG ou CNH), o comprovante abaixo:

Carteirinha de vacinação com mais de 15 dias da 2º dose ou dose única, pode ser digital (Aplicativos “Conecte SUS”, “Poupatempo Digital” ou “E-Saúde SP”).



Álcool em gel 70% disponível no evento.



Utilize a máscara de proteção e mantenha distanciamento quando possível!