Curso de culinária faz sucesso com crianças nos CEUs Continental e Bonsucesso

Doces, salgados e muito sabor. Todas as segundas-feiras à tarde o curso de culinária infantil no CEU Continental reúne crianças de oito a dez anos, que juntas desenvolvem habilidades na cozinha durante o preparo de alimentos de forma prática e saudável. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, as aulas possibilitam novas experiências pedagógicas, com receitas saborosas e técnicas básicas na área da alimentação.

Por meio do programa Escola 360, o curso gratuito de culinária foi implementado na unidade no final de 2021 e já atraiu as crianças de toda a comunidade. Essa é a segunda turma do curso, que teve início em abril e segue até a primeira quinzena de junho. Também é oferecida certificação aos participantes.

“Os professores trabalham não apenas o preparo, mas todo o processo de leitura do gênero textual receita, o desenvolvimento dos ingredientes, as quantidades, o que inclui a matemática, e, no final, as crianças podem provar o que produziram. As famílias se interessam muito quando abrem as inscrições, por isso, o curso é um sucesso”, destaca a gestora do CEU Continental, Bianca Gattone. Ela esclarece ainda que o curso de culinária infantil tem como foco crianças que já sabem ler, incluindo os alunos das Escolas da Prefeitura de Guarulhos da região.

Uma cozinha completa

A cozinha do complexo é completa e especializada: possui forno industrial, utensílios diversos, bicos de confeitar, forminhas para cupcakes, assadeiras, entre outros itens necessários ao preparo das receitas, ferramentas essenciais para quem ama cozinhar ou deseja se aventurar no mundo gastronômico.

Para o professor de culinária David Morais, mostrar o mundo da culinária para o público infantil é muito importante para exercitar a mente com trabalhos manuais, ainda mais para uma geração que vem do universo digital. “Trabalhar com as crianças é gratificante, pois aprendemos muito com elas também. A alegria delas nos motiva cada dia mais. Durante o curso as crianças têm a oportunidade de aprender sobre alimentação saudável, que dá para comer bem de forma nutritiva, conhecer e valorizar a profissão de cozinheiro”.

Durantes as aulas de culinária os alunos conhecem diversos pratos deliciosos, fáceis e que agradam tanto ao público infantil quanto ao adulto. “Eu adorei fazer o cupcake de cenoura e aveia, com cobertura deliciosa de ganache de chocolate”, conta Lara Ferreira, de dez anos. Já o aluno Enzo Morais (10) gostou de aprender a massa com a técnica que o professor apresentou. “As bolinhas ficam perfeitas no preparo da massa, como o enroladinho salgado e o sonho de morango”.

No período da Páscoa as crianças fizeram pirulitos de chocolates e, na última segunda-feira (2), a turma aprendeu a fazer biscoitos amanteigados com goiabada, uma receita simples e crocante.

Turmas diversificadas

A fim de valorizar a culinária artesanal e a profissionalização, a Prefeitura de Guarulhos oferece cursos relevantes para o mercado de trabalho nos espaços educacionais da cidade. O CEU Continental conta ainda com as turmas dos cursos de culinária japonesa, com o professor Arthur Kiyoshi, e culinária para buffet com a professora Noeli Nogueira. Ambos são destinados a maiores de 18 anos.

O CEU Bonsucesso também segue com o curso de culinária infantil e o curso de doces e sobremesas para maiores de 16 anos, ministrado pela professora Maroli Pereira.

“Muitos pais indicaram o curso para os filhos fazerem no CEU Bonsucesso. A mãe faz de manhã, o filho faz à tarde. É muito interessante ver essa troca, as famílias participando, resultado de um projeto que está dando certo, que envolve toda comunidade e mostra uma política pública de qualidade por meio da Escola 360”, ressalta o professor David Morais.