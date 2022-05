Assinatura de contratos permite o início das obras do programa Viva Baquirivu

A Prefeitura de Guarulhos assinou na manhã desta sexta-feira (6), no auditório do Paço Municipal, contratos com três consórcios responsáveis pelas obras do programa Viva Baquirivu – Um Novo Rio, Um Grande Parque, que contempla uma série de iniciativas para diminuir sensivelmente as enchentes nos bairros próximos ao rio Baquirivu-Guaçu.

As obras serão divididas em lotes. O consórcio liderado pela construtora Augusto Veloso trabalhará no lote 1, a partir do final da avenida Natália Zarif; a Etama é a líder que atuará no lote 2, na região do Cocho Velho em Cumbica; e o consórcio comandado pela DP Barros será o responsável pelo lote 3, que termina no limite com o município de Arujá.

“Desde 2017 temos trabalhado para vencer muitos desafios burocráticos e financeiros com o objetivo de viabilizar o programa Viva Baquirivu, e ele irá acontecer porque conseguimos um aporte financeiro com a Corporação Andina de Fomento (CAF) de US$ 96 milhões (aproximadamente 480 milhões de reais). Essas obras vão mudar a vida de quem mora próximo ao rio Baquirivu e serão motivo de orgulho para Guarulhos”, afirmou o prefeito Guti.

Viva Baquirivu

O Programa Viva Baquirivu possibilitará a diminuição de cheias mediante a ampliação da calha do rio, a construção de reservatórios e a recuperação de áreas de várzeas com a implantação do maior parque linear da cidade e arborização.

A iniciativa abrange, ainda, a construção de ciclovia, pista de corrida, melhoria nas vias urbanas e ampliação dos corredores viários de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e a adequação do corredor viário e de ônibus das avenidas Jamil João Zarif e Natália Zarif, entre outras melhorias.

As intervenções devem ser realizadas em um prazo de 30 meses, de acordo com o secretário de Obras de Guarulhos, Francisco Carone. “Nossa luta é para que, quando ocorrer o aumento do nível do rio, a água que vem pelos afluentes chegue ao rio Tietê e, se isso não for possível, que ela fique no Baquirivu e nos piscinões que faremos ao longo dele”, explicou.

Segundo o secretário de Governo, Edmilson Americano, o programa Viva Baquirivu vai beneficiar diretamente 300 mil guarulhenses. “Esta administração trabalha todos os dias para resolver problemas crônicos e antigos de Guarulhos, como as enchentes. É mais um legado que deixaremos para a população”.