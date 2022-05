Período pós-pandemia registra grande aumento da circulação em espaços públicos de leitura de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos registrou aumento na circulação em espaços públicos de leitura da cidade no período pós-pandemia. No mês de abril esses locais receberam mais de 27 mil pessoas, um aumento de quase 100% do público em relação ao mês de março, que movimentou 15 mil leitores.

Esse aumento é resultado de inúmeras atividades literárias realizadas em bibliotecas, Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs), Centros de Incentivo à Leitura (CILs) e salas de leitura, ações que envolvem crianças, jovens e adultos e que contam com a intensa participação de alunos e profissionais da rede municipal de educação.

O acervo diversificado também garantiu o empréstimo de livros a mais de 8 mil leitores, uma facilidade para quem deseja exercitar o hábito da leitura no conforto de suas casas. Os espaços da Prefeitura contam com atendimento acolhedor, mobiliários específicos e iluminação adequada, que favorecem o foco e a concentração do leitor.

Gradual e significativo, o crescimento reforça a importância da leitura para a transformação da sociedade, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem das crianças, com ações que estimulam a imaginação, como contações de histórias, oficinas e exposições.

“As ações têm como objetivo fortalecer o hábito de leitura da população, contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento das crianças. Nos CEUs estamos sempre atentos para proporcionar um ambiente favorável e incentivar o acesso à literatura desde a infância, pois é de grande relevância para o raciocínio e a interação social, entre outros benefícios”, destaca Luciana Morais, diretora do Departamento de Gestão de Espaços Educacionais de Guarulhos.

Para conhecer os espaços de leitura da cidade acesse https://bit.ly/espacos_leitura.