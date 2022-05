Rodrigo Garcia cresce em pesquisa divulgada pela Quaest nos dois cenários

Rodrigo Garcia cresceu nos dois cenários apresentados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (12). O governador de São Paulo subiu de 3% para 5% em relação à pesquisa de março no cenário que reúne todos os principais nomes da disputa para o Palácio dos Bandeirantes.

O crescimento foi maior, por exemplo, que o do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas, que oscilou somente um ponto percentual. Fernando Haddad aparece em primeiro, seguido por Márcio França, que perdeu um ponto em relação à pesquisa realizada em março.

No cenário sem o ex-governador Márcio França, o resultado foi ainda melhor para Rodrigo Garcia, que pulou de 6% para 8%, enquanto que Tarcísio apareceu estável, com 12%. A pesquisa também mostrou que o petista Fernando Haddad é o mais rejeitado entre os entrevistados, com 50%, seguido por Márcio França, com 31%.

A pesquisa trouxe outro dado interessante para a campanha de Rodrigo Garcia. A cinco meses das eleições, somente 36% dos entrevistados disseram que já definiram o voto, enquanto que 63% avaliam que podem mudar a opção do voto para governador de São Paulo até outubro.