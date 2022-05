Prefeitura abre quatro UBSs neste sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (14) as UBSs Vila Fátima, Taboão, Carmela e Belvedere estarão abertas das 8h às 16h para atender a população pelo programa Saúde Agora. Professores do ensino básico e superior, do setor público e privado de Guarulhos podem aproveitar a data para se vacinar contra a gripe.

Para receber a dose, que protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, os profissionais terão de apresentar documento com foto e cartão SUS (se houver), além de documento que comprove vinculação ativa como professor em uma instituição de ensino da cidade.

As unidades de saúde realizarão serviços previamente agendados, como consultas médicas e exames de Papanicolau, e os de demanda espontânea, como testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como aferição de pressão e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, além da vacinação contra a gripe. As vacinas contra a covid-19 e as de rotina, como a contra o sarampo, também estarão disponíveis.

Todos os sábados o programa Saúde Agora prevê a abertura de uma ou mais unidades em sistema de rodízio. As UBS abertas neste sábado estão localizadas nas regiões Centro, Cantareira e São João / Bonsucesso.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25 – Jardim Santa Bárbara

UBS Taboão: rua Maria Elisa, 80 – Jardim Tamassia

UBS Carmela: avenida Serra da Mantiqueira, 585 – Vila Carmela

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475 – Jardim Belvedere