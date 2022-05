Criolo apresenta seu novo show no Espaço Unimed

Com letras viscerais e bastante poesia em suas rimas, Criolo é hoje um dos importantes artistas da música nacional. Realizando apresentações por todo o Brasil, ele passa no O Espaço Unimed, novo nome do Espaço das Américas, no dia 21 de maio (sábado) com o show “Sobre Viver”.

Apresentando sua nova turnê, o rapper entregará performances de canções que tocaram e emocionaram o público nos últimos meses, como “Cleane”, “Sistema Obtuso” e “Fellini”. As músicas do álbum “Sobre Viver” também estarão no setlist.

No show, Criolo é acompanhado de DJ DanDan (MC/DJ), Bruno Buarque (bateria, percussão, bases MPC, voz e eletrônicos), Ed Trombone (sopros, percussão, teclado, voz e eletrônicos) e Maurício Badé (percussão, voz e eletrônicos).

O repertório ainda contará com sucessos dos mais de 15 anos de carreira do cantor paulistano e canções inéditas, que fazem parte do novo álbum. “O novo álbum vem tão cheio de sentimentos desses últimos 4 anos e mais recentes encontros, com novas estéticas que ainda não tinha trabalhado. O show está em construção com muito amor e afeto, só assim pra transformar a raiva, o ódio e dor que tentam não ir embora e me visitam toda hora em um show com ancestralidade e entrega dos mais puros sentimentos de vida”, explica Criolo.

Sempre focado em projetos sociais, o show do dia 21 de maio carrega também o peso da empatia com o próximo. Os ingressos já estão à venda e adotam a política de validação do desconto mediante à apresentação do ingresso tipo “solidário” e entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento (exceto sal e fubá). Para mais informações, consulte o site da Ticket 360.

SERVIÇOS: Criolo – Turnê “Sobre Viver” no Espaço Unimed

Data: 21 de maio de 2022 (sábado)



Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 8.000

Ingressos: Pista 1º lote: R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia), R$70,00 (solidário*) | Camarotes A: R$ 220,00 (inteira) | Camarotes B: R$ 200,00.

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket 360 (Ticket360 > Criolo Turnê Sobre Viver )

Política “Ingresso Solidário”: Validação do desconto mediante à apresentação do ingresso tipo “solidário” e entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento (exceto sal e fubá).

Formas de Pagamento: Cartão de crédito (Aura, American Express, Mastercard, Dinners, Discover, Elo, JCB e Visa) e boleto.Não aceitamos cheques.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas,capacetes de motos e similares.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Para garantir um evento seguro a todos e minimizar os riscos de transmissão da Covid-19, seguimos os protocolos exigidos pelo Governo do Estado de SP e com isso será obrigatório apresentar no ato da entrada para acesso ao evento, além de seu ingresso e documento original (RG ou CNH), o comprovante abaixo:

Carteirinha de vacinação com a 2º dose ou dose única, podendo ser física ou digital (Aplicativos “Conecte SUS”, “Poupatempo Digital” ou “E-Saúde SP”).

A casa dispõe de álcool em gel 70° em totens distribuídos em diversos pontos da casa.

Este protocolo poderá sofrer modificações conforme o momento epidemiológico no período do evento.