Museu do Café promove 4ª edição da feira temática Mercado Coffee

O Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – promoverá a 4ª edição do Mercado Coffee em 28 de maio (sábado), das 11h às 19h, no boulevard da rua XV de Novembro, no Centro Histórico de Santos. Em referência ao Dia Nacional do Café (24), a feira de produtos temáticos reunirá diversas marcas e contará com atividades especiais.

No evento, o público terá a oportunidade de conhecer opções de grãos gourmet, métodos de preparo, padaria artesanal, utensílios de madeira de café, papelaria, cerveja artesanal, sorvetes, doces e itens presenteáveis. A programação contará com a presença das marcas 100% Café, Academia do Barista, Bella Vista Premium Coffee, Bendito Café, BRA Café, Café Serra Morena, Café Supreme, Cafeteria do Museu, Casa Baldoni – Fazenda de Café, Cesta Básica Artesanal, Delícias do Café, Descubra Café Solúvel (ABICS), ESTIVA Cervejaria, K?a Cafés, Loja do Museu, Madalena Brigadeiros, Nude., Porto Gelato Gelateria, Rei do Café, Sítio São Sebastião, Soniarte Criações, Souvenirs de Santos, Sweet Macaron, Tereziano Café, Tia Ada Café e Wood n’Coffee.

Na programação, os visitantes poderão acompanhar apresentações de música ao vivo com Patrícia Diegues e Maurício Martins, às 14h, e Gibi e Jr. Rivera, às 17h30. Para a criançada, haverá o espetáculo de circo-teatro A herança do Tio Cano, a partir das 16h.

As oficinas gastronômicas serão outros destaques da agenda, garantindo o contato com as delícias envolvendo o cafezinho. Primeiro, haverá a oficina “Crie & Curta – Café Solúvel Brasil: dicas e receitas”, com Eliana Relvas, da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel – ABICS, às 14h, sendo transmitida ao vivo no Instagram do Museu. Já às 15h30 será a vez da oficina gastronômica “Delícias do café”, com Marina de Castro Barbosa, da Fazenda Beira Rio. Para finalizar, a aula “A diferença entre café tradicional e café especial”, com Carolina Vono, da Moreira & Alckmin Coffees, está marcada para as 17h. As vagas para essas ações são limitadas e as senhas serão distribuídas na bilheteria do Museu 30 minutos antes de cada uma.

O Mercado Coffee é promovido com apoio da ABICS e da Prefeitura Municipal de Santos. A visitação aos espaços expositivos do MC será gratuita na ocasião, das 9h às 18h, e a bilheteria encerrará às 17h.

Museu do Café

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP

Telefone: (13) 3213-1750

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h)

R$ 10,00 e meia-entrada para pessoas com mais de 60 anos, aposentados, estudantes, crianças e jovens entre 8 e 16 anos, professores da rede particular de ensino e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos

Grátis aos sábados

Acessibilidade no local

www.museudocafe.org.br