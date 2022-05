Retorno do programa Viola Viva terá com homenagens a Áurea Fontes

No próximo domingo (29), às 16h, nomes consagrados da música sertaneja raiz se reúnem no Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão, para a retomada do programa Viola Viva, tradicional encontro do gênero com apresentação da radialista Maria José e do músico Potiguar Bloch. O evento tem entrada gratuita e classificação livre.

Esta edição do Viola Viva, que conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, presta homenagem à idealizadora do programa, Áurea Fontes, que faleceu em maio do ano passado. Além de oferecer agradáveis tardes de domingo, o evento também promove o encontro de grupos, duplas de violeiros da cidade e convidados.

Participam desta edição os violeiros Zé Rubens & Nascimento, Vera Bianca, Nilton & Tony Silva, Zé do Fole, Duo Sol de Verão, João Garcia & Zenon, Tony Sobrinho, Beira Mar & Valéria, Mineli & Rouxinol, entre outros.

Áurea Fontes

Produtora cultural, cantora, compositora, apresentadora e coordenadora do programa Viola Viva, Áurea se notabilizou por seu trabalho em favor da música e da cultura sertaneja tradicional. Áurea foi funcionária da Secretaria da Cultura de Guarulhos, responsável pela criação da Sala do Sertanejo do Museu Histórico de Guarulhos, que reunia acervo sobre a cultura e a música caipira, depois denominada Sala Tonico e Tinoco.

Em 1995 ela criou o programa Viola Viva, transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Rádio Tupi AM. Em 1998 o Viola Viva passou a acontecer no Auditório Pedro Dias Gonçalves, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, e, anos depois, no Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão.

Mesmo após o afastamento de Áurea do Viola Viva para tratamento de saúde, a Secretaria de Cultura deu continuidade ao projeto no Nelson Rodrigues com a apresentadora Maria José por longas e saudosas tardes de domingo, todas elas em homenagem à cantora. Em 2019, Áurea Fontes recebeu o título de cidadã guarulhense.

O Teatro Nelson Rodrigues fica na rua dos Coqueiros, 74, Vila Galvão.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.