Pinhão e avelã são alguns dos ingredientes protagonistas das produções da Cerveja Campos do Jordão

As cervejarias artesanais vem apostando, ao longo dos anos, em trazer nas suas receitas ingredientes cada vez mais ousados. São amplas opções de ingredientes que estão surpreendendo e trazendo aos paladares as mais diversas sensações, desde as mais frutadas e cítricas até aquelas com leve dulçor.

A Cerveja Campos do Jordão, localizada entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, traz em suas receitas ingredientes que trazem a essência da região. A marca tem uma carta de sete rótulos de estilos tradicionais de cervejas que trazem em suas receitas diferentes ingredientes, como é o caso da cerveja de pinhão, fruto símbolo da cidade, a cerveja de avelã, a Dunkel e a Dark ótimas para baixas temperaturas. Confira algumas delas:

Campos do Jordão Pinhão

A Pinhão é uma cerveja com aromas e sabores frutados, maltados e bem condimentados. A semente da araucária, grande protagonista da receita, confere ainda mais açúcares para essa Belgian Dubbel que tem coloração marrom acastanhada e traz notas de frutas secas, como uvas-passas, ameixas e banana seca, além de toques caramelizados e tostados dos maltes com suave aroma de noz-moscada. O corpo elevado, o dulçor e o aquecimento alcoólico elevado trazem uma sensação de final licoroso para a bebida.

Campos do Jordão Avelã – Field Beer

É uma cerveja com coloração acobreada e brilhante e que traz a avelã como grande protagonista da receita, tanto no sabor quanto no aroma. Tem leve dulçor, um corpo médio e é muito equilibrada.

Campos do Jordão Dark Strong

Escura e com um aroma frutado complexo, a Campos do Jordão Dark Strong Ale é saborosa, intensa e ideal para enfrentar o inverno da cidade. Notas de frutas escuras, como ameixas frescas, se misturam com frutas secas, como uvas-passas e tâmaras. Toques de caramelo e chocolate aparecem com suave aroma condimentado de noz-moscada. O corpo alto e a sensação licorosa contribuem para uma sensação aconchegante do aftertaste.

Campos do Jordão Dunkel

De cor marrom com reflexos rubi, a Campos do Jordão Dunkel representa muito bem as tradicionais Munich Dunkels alemãs. Com aromas e sabores tostados, como biscoito e cascas de pão, traz um toque suave de malte torrado que lembra chocolate, corpo médio-baixo e final seco como pede a tradição.

Além dessas, a cervejaria ainda tem em seu portfólio uma leve e refrescante Lager, que tem notas de cascas de pão, grãos, cereais e um leve toque floral e a American IPA, que tem aromas e sabores cítricos, por conter lúpulos norte-americanos na receita.

Sobre a Cerveja Campos do Jordão

A Cerveja Campos do Jordão nasceu em 2012 trazendo no rótulo o nome da cidade onde nasceu. Ela está localizada no Parque da Cerveja, uma área de 240m², rodeada por grandes araucárias e as mais belas montanhas da Serra da Mantiqueira, onde está localizada a fábrica da cervejaria, que hoje possui uma capacidade de produção de 45 mil litros.

Durante a pandemia, os rótulos estão disponíveis em algumas lojas virtuais. Para saber mais sobre onde encontrar, acesse o site ou o Instagram da marca e veja os links na bio.