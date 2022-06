Mutirão de estágios remunerados em Guarulhos disponibiliza 220 vagas

A 6ª edição do mutirão do projeto Estagiando, que ocorrerá na próxima quinta-feira (9) na UNG Bonsucesso (estrada da Água Chata, 3.380, Água Chata), das 13h às 17h, oferecerá 220 vagas em estágios remunerados nas áreas de contabilidade, administrativa, estoque e reposição, logística, vendas, telemarketing, atendimento em comércios, direito, marketing, gastronomia, nutrição, edificações, recursos humanos, fonoaudiologia, publicidade e propaganda, química, tecnologia, web design e fotografia.

A ação da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos, é voltada a alunos entre 16 e 29 anos e tem como objetivo inserir estudantes do ensino médio, técnico e superior em vagas de estágio remunerado.

Pela primeira vez o Estagiando será realizado fora da Casa do Jovem, a sede da subsecretaria. Participam do projeto as empresas Brilho Próprio Estágios, Ellenco Estágios, Inter Estágios, CEG Conecta, IGEduc e Belottis Estágios.

Jovens interessados em participar deverão comparecer ao local com documento e currículo impresso. Lá os interessados vão receber uma breve explicação sobre a lei do estágio e passarão por uma seleção para encaminhamento à entrevista final com as empresas contratantes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.