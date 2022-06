Conselho Empresarial de Guarulhos cria suas verticais de atuação em reunião no Eniac

O Eniac, instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior, sediou novamente a reunião mensal do Conselho Empresarial de Guarulhos e Região (Cegru), no último dia 27. O encontro marcou a criação das verticais de atuação do órgão, articulado por empresários que têm o objetivo de impactar o desenvolvimento regional com um ecossistema de busca por soluções corporativas, capacitação de mão de obra, incentivo à inovação e transformação digital e cultural das empresas.

As verticais de tecnologia (empresas Teltec e Inside), social (Eniac e a ONG Olhar de Bia) e de serviços e RH (empresas RB e Oberle) já saíram do papel durante a reunião, cada uma com suas demandas a serem solucionadas.

Na vertical social, a ONG Olhar de Bia identificou a necessidade de capacitação de seus líderes sociais, ligados ao grupo Conectados do Terceiro Setor. “Podemos criar uma universidade do terceiro setor aqui no ENIAC”, afirmou o mantenedor Ruy Guérios.

A demanda por capacitação de mão de obra também foi comum às empresas das outras duas verticais criadas na reunião, que teve a apresentação de um case de inovação aberta pelo empresário Cesar Schmitzhaus, da Teltec Solutions. A empresa já atua há anos com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) por meio do Linklab, que o Eniac trouxe para Guarulhos recentemente em uma parceria inédita.

Ensino Dual

O coordenador do HUB de Inovação Eniac, Washington Lemos, apresentou um projeto de colaboração entre mercado de trabalho e academia para a montagem de um curso de graduação DUAL de tecnologia. “É preciso deixar claro como funciona o ensino DUAL. Não é simplesmente montar um curso de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Mas sim empresa e academia trabalharem juntas na formação do aluno, unindo teoria e prática”, explicou Washington, que trouxe exemplos bem-sucedidos em universidades da Alemanha.

Serviço

Conselho Empresarial de Guarulhos e Região (Cegru)

Eniac – rua Força Pública, 89 – Centro, Guarulhos (SP)

Mais informações com Washington Lemos: (24) 99249-9908 ou [email protected].