Caranguejo-Escorpião sonoriza clássico do terror no Teatro Adamastor

Nesta sexta-feira (10), às 20h, o coletivo Caranguejo-Escorpião faz a sonorização ao vivo do filme A Noite dos Mortos-Vivos, clássico do terror dirigido em 1968 por George Romero, no Teatro Adamastor. A classificação indicativa é de 14 anos.

Durante a exibição a equipe do coletivo, formada por Cauê Bravim e Daniele Dantas, acompanha o filme com trilha musical ao vivo, introduzindo elementos sonoros e ruidagem que se combinam às imagens para criar suspense e tensão no público.

A Noite dos Mortos-Vivos inaugurou o subgênero de filmes de zumbi e inspirou a produção cinematográfica e literária sobre mortos-vivos. O encontro desta sexta-feira integra uma série de exibições realizadas em parceria com o Cineclube Incinerante, projeto contemplado com recursos do ProAc Editais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado de São Paulo, e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos.

Sinopse

A Noite dos Mortos-Vivos (Night of the Living Dead, 1968, EUA, terror, P&B, dirigido por George Romero, 96 minutos) traz Ben (Duane Jones) e Barbara (Judith O’Dea) como protagonistas de uma história sobre a reanimação misteriosa de indivíduos recentemente mortos. Na trama, a radiação provocada pela queda de um satélite faz com que os mortos saiam de suas covas como zumbis comedores de seres humanos, fazendo com que um grupo de pessoas refugiadas em uma casa tenha que lutar por sua sobrevivência.

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.