Memorial da América Latina promove Festa Junina com Sopas e Linguiças neste fim de semana

Três grandes eventos acontecem simultaneamente neste próximo fim de semana no Memorial da América Latina. Nos dias 11 e 12 de junho (sábado e domingo), das 11h às 21h, o espaço receberá uma Festa Junina, um Festival de Sopas e um Festival de Linguiças. Cerca de 70 expositores vão atender a um público estimado em 20 mil pessoas nos dois dias de festas.

A Festa Junina no Memorial terá oito grupos de forró que vão garantir a animação do público. Além das comidas típicas desta época de arraial, quem for ao evento vai poder se aquecer com sopas de vários sabores e experimentar variados tipos de linguiça.

Um metro de linguiça no pão

E por falar em linguiça, o destaque será um sanduíche de calabresa toscana de um metro de comprimento, por R$ 119,00. Lanche de calabresa, com até três recheios, vai custar R$ 45,00, e a porção de linguiça a partir de R$ 45,00. O público também poderá optar por espetinhos de linguiça, com preços a partir de R$ 10,00.

Sopa de Cebola

Para manter o público sempre aquecido nesses dias frios de outono, nada melhor do que uma boa sopinha. A famosa Sopa de Cebola, servida no festival realizado na Ceagesp desde 2009, será a principal atração do Festival de Sopas do Memorial. Em porções de 400 ml, os cremes e caldos vão sair por R$ 28,00.

Caldo Verde, Creme de Pinhão com Cream Cheese, Sopa de Rabada, entre outros sabores, estarão disponíveis no cardápio de sopas do Memorial. Vai ter até Sopa de Pedra, tradicional caldo da culinária portuguesa. E, para celebrar o Dia dos Namorados, Sopa de Chocolate com Frutas, que vai deixar mais aquecido o coração dos casais.

Comidas típicas e muito forró

Canjica e Arroz Doce, a partir de R$ 20,00; Milho cozido no prato (180g, por R$ 15,00), Pamonha doce tradicional (300 ml, por R$ 15,00), Quentão e Vinho Quente (a partir de R$ 10,00) são alguns dos itens que não poderiam faltar no cardápio do arraial junino do Memorial da América Latina.

Além das comidas típicas, a Festa Junina do Memorial contará com dez shows de grandes grupos de forró neste sábado e domingo (confira a programação completa abaixo). No intervalo das apresentações, o público continua dançando ao som do DJ Thiago Nascimento.

Se der sede, as pessoas podem contar também com diversas cervejarias artesanais. Elas vão oferecer cervejas tipo Pilsen, IPA, Weiss, WIT, American Larger, Red Ale, Stout, Porter, entre outras. A pilsen partir de R$ 12 (300 ml).

No evento haverá ainda opções para quem preferir outros pratos. O público terá à disposição lanches de pernil, de linguiça, comida baiana, comida oriental, opções de hambúrgueres, churros, entre outros itens.

Entrada gratuita

O acesso ao evento é gratuito. Também é muito fácil chegar ao Memorial da América Latina, que está localizado a menos de 200 metros da estação Barra Funda do Metrô (Linha Vermelha). O local também está no trajeto de diversas linhas de ônibus. Quem preferir usar o carro, tem opção de estacionamento terceirizado com acesso pelos portões 8 e 15 do Memorial.

A infraestrutura e a segurança do local são outros pontos fortes do evento. O evento vai contar com mais de 200 mesas disponíveis, garantindo mais comodidade e conforto aos frequentadores. Quem quiser, pode levar até o seu animal de estimação, porque o evento é totalmente pet friendly.

Crianças

Quem for ao evento com crianças contará ainda com um Espaço Kids, para garantir a diversão da garotada. Vários brinquedos à disposição das crianças, com preços a partir de R$ 10.

O Memorial da América Latina oferece ainda banheiros, posto médico e fraldários para uso dos frequentadores do evento.

Os eventos que acontecem no local são realizados pela Art Shine Promoções e Eventos. Têmos apoios da Fundação Memorial da América Latina e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O objetivo é proporcionar à população espaço de lazer e de entretenimento, com uma grande variedade de opções de comidas e show para agradar a todos os gostos.

Programação Musical

Sábado (11/06)

12h15 – Step’n Soul

14h30 – Benziê

16h10 – Balaio de Baião

17h50 – Coisa de Zé

19h30 – Rastapé convida Edu Ribeiro

DJ Thiago Nascimento durante os intervalor

Domingo (12/06)

12h15 – Calango Brabo

14h30 – Munducá

16h10 – Trio Sabiá

17h50 – Enok Virgulino

19h30 – Dona Zefa convida Janayna Pereira (ex-Bicho de Pé)

DJ Thiago Nascimento durante os intervalor

Serviço

Festa Junina no Memorial, com Sopas e Linguiça

Quando: 11 e 12 de junho (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Onde: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo (SP)

Entrada: gratuita

Portões de entrada: 8, 9 e 12

Estacionamento (pago): Portões 8 e 15

Bicicletário: ao lado do portão 9

Apoios: Memorial da América Latina e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Cultura

Mais informações: acesse o site