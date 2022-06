Internacional Shopping terá aula-show com Buddy Valastro

Buddy Valastro vem aí! O célebre confeiteiro desembarca na cidade de São Paulo para comemorar os cinco anos da Carlo’s Bakery e, no dia 16 de junho, comandará um aulão-show gratuito e aberto ao público, no estacionamento do Internacional Shopping, em Guarulhos, a partir das 10h. O CakeBoss promete mais uma vez surpreender o público e os fãs com suas super criações.

“É uma honra ter Buddy Valastro em nosso shopping. Estamos felizes em ser os primeiros a recebê-lo, numa agenda importante ao Brasil. Uma oportunidade única aos nossos clientes”, afirma Edelcio Cazelato, superintendente do Internacional Shopping.

O evento é aberto ao público e contará com tradução simultânea. Para garantir seu lugar, basta se dirigir para a frente do palco que será montado no Estacionamento Vip. No nosso aplicativo teremos também cupons relâmpagos. Serão 20 cupons no total que ao final da aula-show vão garantir uma foto exclusiva com o Buddy. Para conseguir o seu, basta baixar o app do internacional shopping e ficar de olho para resgatá-lo.Segundo Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping, os preparativos para a chegada do confeiteiro ao empreendimento está um sucesso. “Planejamos cada detalhe em conjunto com todo o time de Marketing e temos certeza de que será uma data muito especial para toda cidade de Guarulhos e região”, enfatiza.

A Carlo’s Bakery juntamente com o Internacional Shopping tem a missão de oferecer experiências únicas e continua fazendo muito sucesso entre fãs de Buddy e amantes da confeitaria. A loja da marca no shopping atrai inúmeros clientes que se derretem pelos produtos. O cannoli, o lobster tail e o cupcake são os produtos campeões de vendas. Os mega bolos personalizados, que são o grande símbolo de Buddy Valastro, é outro ponto forte da Carlo’s Bakery no Brasil, já que a rede tem a mesma expertise da matriz americana e atende uma grande demanda de pedidos a cada mês.

Em 2022, a Carlo’s Bakery completa 5 anos no Brasil e comemora o sucesso de vendas. Por aqui, a empresa, que é uma espécie de “Disney da Confeitaria”, e é a primeira fora dos Estados Unidos, foi inaugurada oficialmente em fevereiro de 2017 e repete o êxito da matriz americana – afinal já são mais de 1,5 milhão de cannolis vendidos, o doce carro-chefe, através das seis unidades na Grande São Paulo. A marca segue em expansão: Buddy Valastro e Marcos Kherlakian (CEO da Carlo’s Bakery Brasil) têm planos de abrir novas unidades também fora do Estado de São Paulo.