‘É importantíssima a interação da prefeitura com outros países’, diz vereador

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta terça-feira (7) contou com a participação do vereador Thiago Surfista (PSD), que defendeu a ida do prefeito Guti para uma missão oficial nos Estados Unidos no mês de maio. Em Miami, foi apresentada ao prefeito uma série de oportunidades de negócios, com o objetivo de facilitar as relações entre empresas do município com companhias americanas.

“É importantíssima a interação da prefeitura com outros países. O prefeito pode sim participar desse tipo de congresso e captar ideias, informações e até estabelecer contatos, mostrando Guarulhos para possíveis investimentos futuros, já que o município é a porta de entrada do Brasil. O mundo passa por aqui”, disse.

Além de compromissos econômicos, o prefeito de Guarulhos, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Soler, se reuniu com outros 50 prefeitos e representantes das maiores cidades do Brasil em Washington.

Além disso, o parlamentar destacou a importância de sua ida à Brasília para tentar reverter a obrigatoriedade da cobrança da taxa ambiental pelos municípios. “O objetivo é não onerar a população”, destacou.

