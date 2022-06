Quinta do Olivardo realiza tradicional festa junina neste sábado em São Roque

A tradicional festa junina – conhecida como a Festa dos Santos Populares, em Portugal – da Quinta do Olivardo, restaurante de gastronomia portuguesa localizado na Rota do Vinho, em São Roque, está de volta no sábado, dia 11 de junho. A data promete atividades para toda a família, com quadrilha, fogueira, gincanas, shows ao vivo e gastronomia variada.

No cardápio, todos os pratos e quitutes tradicionais que a data pede, fazem a alegria do público, como canjica, arroz doce, doce de abóbora, paçoca, pé de moleque, pamonha, maçã do amor, bolos de milho, cenoura, fubá, entre outras guloseimas.

Entre os pratos portugueses, sardinha na brasa, bolinho de bacalhau, linguiça no pão, espetada madeirense, pastel de bacalhau, cuscuz, bolo do caco, caldo verde e o premiado pastel de Belém são alguns itens que não podem faltar.

Para acompanhar, vinho quente, quentão, chocolate quente, além dos vinhos e suco de uva da Quinta do Olivardo.

Entre as gincanas, a Quinta do Olivardo traz o Manjerico, nome em Portugal da brincadeira que substitui o Correio Elegante. Durante a paquera, o interessado entrega um pequeno vaso de barro com um pezinho de manjericão para o pretendente. O presente ainda vem enfeitado com uma dobradura de papel em formato de uma flor de cravo e ao centro, uma bandeirola com um versinho apaixonado.

A quadrilha da Quinta do Olivardo também marca presença e para os pequenos, a festa traz a maior tirolesa da cidade, cama elástica, gincanas, pescaria, tiro ao alvo, argolas e o circuito de aventuras.

“Estamos muito felizes pelo retorno da nossa festa junina e estamos ansiosos em receber as famílias para muita diversão e festança o dia todo”, afirma Olivardo Saqui, proprietário da casa.

Mais informações pelo telefone (11) 97088-5401.

Serviço

Festa Junina da Quinta do Olivardo – São RoqueQuando: 11 de junho das 12h às 21h30

Reservas: (11) 97088-5401

Endereço: Estrada do Vinho, km 4 – São Roque – SP