Guarulhense é convocado para comandar equipe brasileira de skyrunning em Andorra

O treinador guarulhense Fernando Henrique Felipe, também competidor do esporte, foi convocado pela seleção brasileira de skyruning para comandar a equipe juvenil durante o campeonato Youth Skyrruning World Champs 2022, que acontece em julho, em Andorra, na Europa.

O esporte, que não é muito popularizado no Brasil, é a modalidade de corrida radical, de percursos com montanhas de alta inclinação, podendo envolver trilhas, pedras e neve, com provas que alcançam, no mínimo, dois mil metros de altitude e mais de 30% de inclinação.

Felipe, treinador e praticante da corrida de rua, conta que conheceu a modalidade em 2017, através de uma indicação. “Era uma corrida na Jureia-Peruíbe e foi paixão à primeira vista. O local é diferenciado, as dificuldades da prova, subir morros, passar por trilha e nessa prova nós saímos em quatro praias totalmente desertas e isso me fez querer participar de outras além das de rua”, contou em conversa ao HOJE.

Pós-graduado em Fisiologia e Treinamento do Endurance e estudante de Fisiologia e Biomecânica, hoje faz parte do grupo de treinadores do Brasil, junto a outras 13 pessoas. “Fiquei em choque e muito emocionado. É o local mais alto que alguém pode alcançar. É um orgulho vestir a camisa brasileira. Tenho trabalhado e me preparado muito desde então”, disse.

Provas e treinamentos brasileiros

No Brasil, ainda que a prática da corrida de montanha seja considerada nova, já foram promovidas provas em Atibaia (Rocky Mountain Games); Espírito Santo (Insanity); Jaraguá do Sul, em Santa Catarina (Jaraguá Sky) e Paraná (Ultramaratona dos Perdidos). Em São Paulo, ocorreram provas em Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Guarulhos, realizada no Portal dos Gramados. Para o treinamento, Felipe explica que uma vez ao mês os competidores são encaminhados a locais específicos, devido à falta de morros e montanhas na região, como Pico do Jaraguá, Pedra Grande, em Atibaia, Santa Isabel e Mairiporã.

Campeonato

Além de comandar a equipe juvenil, com atletas de idade entre 14 e 23 anos, no campeonato Youth Skyrruning World Champs 2022, que acontece entre os dias 21 e 24 de julho, em Andorra, Felipe comandará também pela federação brasileira o campeonato adulto Word Skurruning Champs 2022, com uma equipe de 23 atletas, na Itália. A equipe comandada pelo esportista conta com atletas de diferentes partes do Brasil, apesar disso, ele explica que não há um representante de Guarulhos na modalidade.

Patrocínio

Felipe conta que além de se dedicar a prática e ao treinamento da modalidade, tem se empenhado também na busca por apoio e patrocinadores para o esporte. “Por ser um esporte novo carece de patrocínio e estamos todos buscando uma forma de custear passagens e gastos que teremos, já que a maioria de nós não conta com grandes patrocínios e nem subsídios para a viagem”, conta. O interessado em ajudar ou patrocinar a equipe antes do campeonato deve procurar por Fernando Henrique Felipe através do número (11) 94840-9840 ou pelo seu Instagram (@fernandofelipe_personal).