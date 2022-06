Memorial da América Latina recebe exposição dos 50 anos de carreira do artista plástico Adelio Sarro

O Memorial da América Latina recebe uma exposição comemorativa dos 50 anos de carreira do artista plástico Adelio Sarro. Intitulada “Adelio Sarro: 50 anos de Arte”, a mostra gratuita está em cartaz na Galeria Marta Traba até 2 de julho.

São exibidas obras de grandes dimensões e um painel triptico, que integram a coleção “Nova Era”, que tem como temática a Era de Aquário. Nela estão retratadas figuras extraterrestres, andrógenas, folclóricas, robóticas e cenas espaciais que intrigam e fascinam o olhar.

PARCERIA COM O MEMORIAL

Adelio Sarro é parceiro de longa data do Memorial da América Latina. Com curadoria desta Fundação, o artista mantém a exposição “O ser humano sideral, por Adelio Sarro” na ciclovia do rio Pinheiros. Inaugurada em julho de 2021, a mostra marcou o início de uma ação do Memorial que visa apresentar artistas de seu acervo ou de parceiros em outros espaços públicos da cidade.

Anteriormente, as 12 esculturas monumentais, feitas em fibra, foram expostas na galeria aberta do Memorial, em frente ao prédio administrativo.

Sobre o artista

Adelio Sarro Sobrinho (Andradina/SP – 1950) é um artista plástico múltiplo, e tem sua produção artística ligada principalmente a pintura e escultura. Iniciou sua carreira no ano 1972, ganhando rápido prestígio nacional. Na década de 1990 iniciou sua carreira internacional, e desde então já realizou mais de 300 exposições individuais em excelentes museus, galerias e centros culturais localizados em 4 continentes.

Dentre seu vasto currículo destacam-se as duas exposições feitas no Fórum Econômico Mundial em Davos-Suíça e a exposição no Palácio das Nações, pertencente à ONU Genebra-Suíça, assim como a exposição: “Força e Magia das Cores” que aconteceu nos principais museus da Rússia e posteriormente na China.

Sarro também se destaca pela sua Arte Acessível, sendo um dos pioneiros no mundo a permitir o toque na obra original. Para isso criou pinturas repletas de asperezas e relevos pensando na leitura tátil. A coleção intitulada “Arte Acesso” percorreu o Brasil e a Europa, emocionando e chamando à atenção de um grande público, inspirando inclusive novos artistas a produzirem obras de arte acessíveis.

Além da pintura, Sarro assina cerca de outras 300 obras monumentais em concreto, espalhadas em praças públicas no Brasil e na Europa, somando cerca de 1200 obras escultóricas.

Em 2018 fundou o Instituto Memorial de Arte Adélio Sarro em Vinhedo/SP com recursos próprios. O Instituto artístico e cultural sem fins lucrativos, abriga as principais obras do acervo pessoal do artista, além de acolher diversos tipos de manifestações culturais e exposições. Sarro acompanha diariamente o funcionamento e decisões referentes ao espaço e prepara pessoalmente melhorias e inovações.

Sobre a nova coleção

A coleção de pinturas intitulada pelo artista de “Nova Era” tem como temática a Era de Aquário, e é a mais nova série de obras de Adelio Sarro. Nela, seres completamente diferentes do habitual como: figuras extraterrestres, andrógenas, folclóricas, robóticas e cenas espaciais permeiam as telas do artista, porém, as nuances de cores, luzes, sombras e as conhecidas transparências típicas de Sarro continuam a intrigar e fascinar o olhar.

A coleção é composta por vinte e duas obras de grandes dimensões e um painel triptico, sendo ele a principal obra da série, que soma dois metros e setenta de altura e seis metros de comprimento. Neste painel (Trevas e Luz, OST 2021) o artista faz uma leitura da sociedade Brasileira e mundial, abordando temas como política, ideologias, religião, manifestações, pandemia, família e liberdade.

A proposta do artista é instigar o visitante a reflexão, analisando os diversos temas abordados, porém, sem nunca deixar de lado os sentimentos de “despertar” e de esperança por dias melhores trazidos pela Era de Aquário.

Sem dúvida, um grande sucesso aguarda esta coleção inédita, que traz consigo toda a beleza, a maestria e o conhecimento adquiridos ao longo de 50 anos de carreira artística.

Serviço:

Exposição “Adélio Sarro: 50 anos de Arte”

Até 2 de julho

Visitação: De terça a domingo, das 10h às 17h

Memorial da América Latina – Galeria Marta Traba (Avenida Mário de Andrade, 664 – Praça Cívica | Acesso pelos portões 2 e 5)

Grátis