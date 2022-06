Encontro de Carros Antigos & Especiais de Guarulhos acontece domingo no Bosque Maia

Eu curto Antigomobilismo de Guarulhos traz neste domingo (26), o 17º Encontro de Carros Antigos & Especiais de Guarulhos em comemoração ao Dia do Antigomobilista de Guarulhos comemorado em 22 de junho, proveniente da Lei Municipal nº 7.266 de 8 de maio de 2014, onde o encontro ganhou espaço fazendo parte do calendário oficial da cidade.

Esse encontro é realizado em Guarulhos desde 2010, e devido a pandemia covid-19, após dois anos de espera, os(as) amantes e colecionadores(as) de relíquias, estarão de volta neste evento que será realizado na Avenida Paulo Faccini (em frente ao Bosque Maia) em Guarulhos, trazendo sua variedade em modelos de carros antigos, estará agregando ao ambiente a céu aberto, um espetáculo de raridades automotivas e carros especiais num cenário familiar e de lazer que o Bosque Maia em uma manhã de domingo estará proporcionando, contará com a presença de: carros clássicos, jipes, veículos militares, caminhões, ônibus, e os carros especiais que mostram um charme especial aos(as) apaixonados(as), e, que resgatam memórias de inúmeras épocas, também a presença confirmada do caricaturista Cleverton Gomes com sua Kombi-Stúdio, e além disso, haverá tendas de souvenires, e a exposição terá o fundo musical da “Rádio Gasolina” com a jornalista Kássia Franco (Madrinha do Evento) que estará interagindo com o público presente, e na pickup, o DJ Nando Silva, com seleções musicais da época e nos intervalos haverá sorteio de brindes aos(as) expositores(as) mediante a doação de 2kgs de alimentos não perecíveis, os quais serão revertidos ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

Ao público em geral a entrada é gratuita e os organizadores solicitam aos(as) visitantes que também tragam 2kgs de alimentos não perecíveis, estando aberta a doações de alimentos, uma vez que tem o objetivo especial de arrecadar o máximo de alimentos possíveis.

Nesta edição, diferente dos encontros anteriores, ao invés da homenagem para algum clube ou modelo, além de marcar a data do Dia do Antigomobilista, que retrata a atitude cultural de preservação e restauração de veículos antigos, o evento também será marcado pela homenagem aos(as) apaixonados(as) por estes clássicos que nos deixaram devido a covid-19.

O evento tem início às 8h continuando até às 14h. ocupando as duas faixas da avenida, com a Organização de Marcos Amaral do Eu Curto Antigomobilismo de Guarulhos, Apoio Cultural da Prefeitura de Guarulhos através da Secretaria de Cultura e das empresas: Auto Capas Tio, Big Format Infláveis, Champs Sorvetes, Chopp Kremer Express, ColorPe, Cral a Bateria nota 10, Emporium Pizzas, Escola do Mecânico, Êxito Isenções, Interativa, Rádio Ônibus, SennaCar e Street Motors.





Serviço:

17.º Encontro de Carros Antigos & Especiais de Guarulhos

Data: 26 de junho de 2022

Horário: Das 8h às 14h.

Local: Av. Paulo Faccini em frente ao Bosque Maia