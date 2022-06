Furtos de veículos registram aumento de 16% em Guarulhos

Os furtos de veículos registraram aumento de 16% em Guarulhos, de acordo com as estatísticas de criminalidade divulgadas na tarde desta sexta-feira (24) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). Os números são do mês passado em comparação com abril, já que em maio, foram furtados 262 veículos, enquanto no mês anterior houve 226 ocorrências.

Outros dados mostram que, de março para abril, ocorreu diminuição de 9% nos casos de estupros, passando de 34 para 31; 21% nos de roubo de cargas, que desceu de 29 para 23 e 12,5% nos registros de roubos de veículos, que saiu de 144 para 126. Porém, quanto aos homicídios houve um crescimento de 25%, saindo de oito ocorrências para 10 durante o mesmo período.

Além disso, outros índices que também apresentaram quedas na cidade foram as prisões por porte ilegal de arma, registrando diminuição de 55,5%, passando de nove casos para quatro. Em contrapartida, os números de armas de fogo apreendidas subiram 23%, saindo de 13 para 16 ocorrências e o número de veículos recuperados pela polícia também apresentou elevação de 16%, de 81 para 94 casos no município.

Segundo os dados da SSP divulgados até o mês passado, não houve registros de roubos a bancos e nem de vítimas por latrocínio – ato de roubar à mão armada – na cidade.