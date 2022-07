São Pedro inova com Festival de Inverno do Alto da Serra

Serra, friozinho e belas paisagens. A combinação é perfeita na Estância Turística de São Pedro e agora fica ainda melhor. Pela primeira vez, a cidade terá o Festival de Inverno do Alto da Serra de São Pedro, que ocorrerá nestes próximos dois finais de semana – dias 22, 23 e 24 e dias 29, 30 e 31 de julho. Os 11 empreendimentos que integram o evento criaram pratos especialmente para a ocasião, para evidenciar o que há de melhor na cozinha da Serra do Itaqueri que, com suas cuestas basálticas de até 1.000m de altitude, é uma das mais belas regiões do Estado de São Paulo.

Para incentivar os turistas a passar por todos os empreendimentos e experimentar os 11 pratos do festival, há inclusive, um passaporte impresso com a foto e a descrição de cada uma das delícias. No verso da passaporte, para facilitar o acesso, está estampado o mapa da serra com a localização de todos os espaços participantes. “Quem chega a São Pedro, ao subir a serra, facilmente identifica os empreendimentos participantes porque estão todos expondo a logomarca do festival. É só entrar, pedir o prato e o passaporte impresso para já carimbar”, comenta a secretária de Turismo de São Pedro, Clarissa Quiararia.

As 50 primeiras pessoas que apresentarem o passaporte com as imagens dos 11 pratos carimbadas ganharão uma caneca da organização do evento. Entre os pratos principais, indicados para café, almoço ou jantar e que aquecem no friozinho do inverno do alto da serra, estão polenta com ragu de carne acompanhada de couve crocante e queijo meia cura, arroz cremoso de calabresa, canjiquinha de milho com costelinha de porco e sopa francesa de cebola com fatia de baguette e queijo gruyère. Há opções vegetarianas: creme de mandioquinha com ragu de cogumelos e arroz cremoso de cogumelos.

Para petiscar, bolinho de feijoada recheado com couve, pastel de milho caipira, porção de empanadas nos sabores carne e queijo e batata rostie recheada com requeijão de corte da casa e cubos de bacon. Para um café da manhã ou mesmo um lanche da tarde, o festival oferece rabanada com calda de chocolate e doce de leite e um trio mineiro delicioso para duas pessoas servido numa cesta: bolo de milho, goiabada cremosa com cachaça, grissini e drips de café. Os preços dos pratos variam entre R$ 20,00 e R$ 30,00. É opção para comer muito bem por dois finais de semana seguidos.

Música

Festival de inverno pede música e, claro, que o de São Pedro terá. Nos dias 24 e 31 de julho, domingos, uma jazz band fará apresentações nos 11 estabelecimentos participantes do Festival de Inverno do Alto da Serra de São Pedro. Já nos dias 23 e 30, sábados, a programação será no Parque Marcelo Golinelli, localizado na encosta da serra e que dispõe de diversos decks para contemplação da paisagem, quiosques e trilhas para caminhada. No local, conta Clarissa, bandas de jazz e MPB farão apresentações e haverá sunset para aproveitar o que há de melhor em São Pedro: contemplação da serra.

Evolução da cozinha local

Além de oferecer um atrativo a mais aos turistas, ao realizar o Festival de Inverno do Alto da Serra, São Pedro também trabalha para a evolução da gastronomia local. Como esta é a primeira edição do evento, a Secretaria de Turismo contratou uma consultoria de gastronomia para auxiliar o poder público na organização e os empreendimentos, na criação dos pratos e na orientação de vários aspectos importantes para o setor de alimentação. As chefs da consultoria, que são professoras de gastronomia, visitaram todos os estabelecimentos interessados em participar do evento para conhecer estrutura, cardápio, característica de cada espaço e os responsáveis pela cozinha.

Numa verdadeira consultoria, após vários testes, as chefs e os empresários criaram novas receitas respeitando as características de cada um dos empreendimentos. Então, retornaram in loco para capacitar os responsáveis pela cozinha de todos os espaços a executarem os pratos conforme a criação original, incluindo a forma de servi-los. “Para o turista que vem aproveitar o friozinho e a tranquilidade da Serra do Itaqueri, oferecemos novos pratos, todos muito bem elaborados e deliciosos. Para o nosso setor de gastronomia, o Festival de Inverno do Alto da Serra é oportunidade de capacitação e uma injeção de ânimo para sempre inovar”, completa a secretária de Turismo de São Pedro.

“Além de proporcionar melhorias para os empreendimentos, o trabalho auxiliou na melhor formatação de fichas técnicas, controle de custos, higiene e segurança alimentar. Os pratos desenhados especialmente para o evento seguem o resultado de uma pesquisa feita com turistas e moradores sobre expectativas gastronômicas na Estância de São Pedro: veganismo e vegetarianismo foram segmentos bastante apontados na pesquisa”, complemente a chef Ludmilla Fonseca, uma das consultoras.

Estabelecimentos participantes

Estação da Cachaça – Rabanada de inverno (Rabanada de pão da casa, acompanhado de açúcar e canela, calda de chocolate e porção de doce de leite).

Sítio Coloninha I – Polenta caipira (Polenta de fubá Coloninha com ragu de carne, couve crocante e queijo meia cura) Opção vegetariana: (Polenta de fubá Coloninha, couve crocante e queijo meia cura).

Restaurante Santo Antônio – Creme de mandioquinha com cogumelos (Creme de mandioquinha com ragu de cogumelos shitake acompanhados de pão da casa).

Jardim da Serra Hotel – Sopa Francesa de Cebola (Tradicional sopa francesa de cebola, com fatia de baguette e queijo gruyère).

Hangar – Arroz Cremoso & variações (Arroz cremoso de calabresa). Versão vegetariana (Arroz cremoso de cogumelos).

Bar da Rampa – Pastel de milho caipira (Porção de pastel de massa de farinha de milho, recheio de carne e molho vinagrete).

Pizzaria Alto da Serra – Empanada da Serra (Porção de 3 empanadas nos sabores carne e queijo).

Rancho da Tirolesa – Canjiquinha com costelinha de porco (Canjiquinha de milho, com costelinha de porco).

Pousada Recanto das Seriemas – Rostie Caipira (Batata rostie recheada com requeijão de corte da casa e cubos de bacon).

Galpão da Serra – Bolinho de feijoada (Porção de bolinho de feijoada recheado com couve).

Pousada Sonho do Campo – Trio mineiro (Cesta de café para 2 pessoas com bolo de milho, goiabada cremosa com cachaça, grissini e drips de café).