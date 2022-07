Lançamento da 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos reúne atletas, autoridades e jornalistas no Centro

Autoridades, atletas e jornalistas se reuniram na manhã desta sexta-feira (15) para o lançamento da 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos no Hotel Sables, no Centro. Além das presenças do prefeito Guti e do secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, o evento contou com a participação dos atletas brasileiros Giovani dos Santos e Jéssica Soares, além de Saidi Juma Makula, da Tanzânia, e Janet Masai, do Quênia.

A 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos acontece no próximo domingo (17) e tanto a largada quanto a chegada serão no Bosque Maia, na avenida Paulo Faccini. A corrida reúne alguns dos melhores nomes da modalidade do Brasil e destaques do exterior, que vão percorrer os 21,097 km por ruas e avenidas da cidade.

Guti falou da importância da maratona para a cidade e sobre a expectativa por novas edições. “A 1ª Meia Maratona de Guarulhos tem importância para inserir o município no circuito de grandes eventos esportivos internacionais. Ela terá grande impacto na economia local, movimentará hotéis e restaurantes e evidencia o protagonismo do município. Guarulhos precisa trazer cada vez mais esses grandes eventos e espero que a maratona seja o primeiro de vários”, disse.

O prefeito observou ainda que a privilegiada localização da cidade, com acesso facilitado pelo Aeroporto Internacional e pelas rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, é um aspecto amplamente considerado pelos organizadores da corrida, além do acolhimento que Guarulhos oferece aos seus visitantes.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, enalteceu as equipes envolvidas na realização do evento e, no contexto da prova do próximo domingo, externou satisfação em entregar competições de relevância para a cidade. “Foi um trabalho lindo, de união entre as secretarias para que essa maratona pudesse acontecer. Temos certeza de que será um sucesso, vamos entregar uma prova para a cidade do tamanho que ela merece. Domingo Guarulhos estará no cenário esportivo internacional”, comentou o secretário.

O diretor da corrida, Manuel Garcia Arroyo, trouxe dados que demonstraram a grandiosidade da prova. “Os números são impressionantes e nos dão a dimensão do que será o evento do próximo domingo, um marco para a cidade. A maratona, que já é um evento reconhecido no Estado, chega a Guarulhos com grande expectativa de realização de novas edições”, comemorou.

Dentre os números superlativos estão cerca de 3 mil atletas inscritos para participação na maratona, dos quais 25 são atletas de elite, profissionais que se destacam pela velocidade, capacidade cardiorrespiratória e volume de treinamentos e correm de forma mais econômica e eficiente para o corpo.

Para atendimento dos atletas a prova dispõe de cerca de 550 pessoas a serviço, estrutura com posto médico, oito ambulâncias UTI, nove médicos, dez enfermeiros, seis técnicos de enfermagem e oito bombeiros civis.

O evento de lançamento destacou ainda inúmeras parcerias e as presenças dos secretários para Assuntos de Segurança Pública, Marcio Pontes, Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto, Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Jorge Taiar, e Meio Ambiente, Abdo Mazloum, além de representantes da Polícia Rodoviária Federal, do Batalhão da Polícia Militar, do Tiro de Guerra, da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e da imprensa (TV Guarulhos, Câmara Esportiva, Vem TV, Gru Diário, Guarulhos Online e Cultura Press).

Atletas de elite na competição

Destaques não faltarão para brigar pelo topo do pódio no masculino e feminino. Entre os homens estão confirmados nomes como os brasileiros Giovani dos Santos, seis vezes campeão da Volta Internacional da Pampulha e bicampeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo, Geílson dos Santos, campeão da Maratona de Porto Alegre 2022, e Damião de Souza, terceiro colocado na Maratona Internacional de São Paulo em 2019.

No feminino representarão o país feras como Jéssica Soares, campeã da Maratona de Porto Alegre em 2022 nos 21 km, Andréia Hessel, campeã da Maratona de São Paulo em 2018 e oitava colocada na Corrida de São Silvestre em 2016, Viviane Amorim, quarta na Maratona de São Paulo em 2022, e Adriana da Silva, vencedora da Maratona de Buenos Aires.

Do exterior estão confirmados e prontos para estragar a festa nacional o tanzaniano Saidi Juma Makula, terceiro colocado na Daegu Marathon, na Coreia do Sul, em 2016, e a queniana Janet Masai, vice-campeã da Maratona de Porto Alegre 2022 e terceira colocada na Volta Internacional da Pampulha 2018.

Sobre a prova

A programação da 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos começa a partir das 6h55 do domingo (17) com a categoria Cadeirantes. A categoria Elite, masculina e feminina, larga a partir das 7h.

Para as categorias, as saídas serão em ondas e estão assim programadas: 1º onda – a partir das 7h05, Atletas com Deficiência e Pelotão Geral Setor Amarelo; 2ª onda – a partir das 7h07, Pelotão Geral Setor Azul; 3ª onda – a partir das 7h09, Pelotão Geral Setor Vermelho; 4ª onda – a partir das 7h11, Pelotão Geral Setor Marrom e Pelotão Geral 10 km; e 5ª onda – a partir das 7h13, Pelotão Geral 5 km. Vale ressaltar que os horários podem variar entre cinco e dez minutos a mais ou a menos.

A 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos 2022 é uma realização e organização da Yescom com o incentivo da Prefeitura de Guarulhos e patrocínio de Assaí, NewOn, Montevérgine e Drogaria São Paulo e patrocínio especial de 3 Corações. O apoio especial é de Smartfit, Dois Cunhados, Itambé, Shopping Maia e Bendita Cânfora. A supervisão é da Federação Paulista de Atletismo.