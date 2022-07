Projeto Skate Para Todos oferece aulas gratuitas em Guarulhos

Guarulhos vai receber o Skate Para Todos, evento que oferece clínicas gratuitas de skate à população. Aberto a todos os públicos, o projeto socioesportivo acontece entre os dias 28 e 31 de julho na pista Cecap Skate Plaza, no Parque Cecap, um dos mais tradicionais redutos de skate da cidade.

O Skate Para Todos oferece aulas ministradas por professores certificados, apoiados pelo empréstimo de skates e de todos os materiais para prática do esporte, tais como os equipamentos de segurança; capacetes, joelheiras, cotoveleiras, munhequeiras e coletes.

Iniciação esportiva, saúde e bem-estar estão entre os propósitos da ação, que tem como objetivo promover a integração e inclusão social por meio do skate, modalidade que foi trend topics nas Olimpíadas.

“Os esportes com pranchas são mágicos, pois transformam as pessoas com mais qualidade de vida. O skate conquistou o público com muita brasilidade e carisma, e através dele vamos cumprir a nossa função social de proporcionar à população acesso gratuito ao esporte”, declarou Romeu Andreatta, idealizador do evento e da plataforma Alma Surf.

O Skate Para Todos terá abertura diária às 9 horas da manhã, e encerramento das atividades às 17 horas. As aulas gratuitas têm duração de uma hora, e para participar é só chegar até o evento e preencher a ficha de inscrição com as recepcionistas, menores tem que estar acompanhados pelos pais ou responsável. A participação acontece por ordem de chegada.

O Skate Para Todos é realizado graças a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, benefício concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio do ICRH, braço social do Grupo Tigre, e da Urbano Alimentos. Idealizado pela ABIEP – Associação Brasileira de Esportes com Prancha, o evento tem apoio institucional da Momenta Farmacêutica e suporte da Secretaria de Esportes e Lazer de Guarulhos. A parceria de mídia é da plataforma ALMA SURF.

SERVIÇO:

Evento: SKATE PARA TODOS

Datas: 28 a 31 de julho de 2022

Horário: 9 às 17 horas

Local: Pista CECAP Skate Plaza

Endereço: Rua Cristóbal Cláudio Elilo, 508 – Parque Cecap, Guarulhos – SP

Informações: www.abiep.com.br / www.almasurf.com.br