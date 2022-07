Star Wars: Episódio V terá sessão especial com orquestra sinfônica em SP

Em uma galáxia muito, muito distante, a Tacatinta, empresa de entretenimento e criação de conteúdo, traz ao Brasil, pela primeira vez – e com apresentação única -, o espetáculo STAR WARS: O IMPÉRIO CONTRA-ATACA IN CONCERT, dando aos fãs de Star Wars a chance de vivenciar uma experiência audiovisual sem precedentes, com um dos filmes mais aclamados de toda a franquia sendo projetado em tela de cinema e acompanhado por uma orquestra composta por 82 músicos interpretando ao vivo sua trilha sonora original. Produzido pela veterana Opus Entretenimento e licenciada pela Disney Concerts, STAR WARS: O IMPÉRIO CONTRA-ATACA IN CONCERT será apresentado no dia 13 de agosto, na casa de espetáculos Vibra São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site Uhuu.com. e na bilheteria da VIBRA São Paulo.

Desde o lançamento do primeiro filme, há mais de 40 anos, a saga Star Wars teve um impacto no cinema e na cultura, conquistando milhares de fãs e inspirando públicos de todas as idades, no mundo inteiro, com sua narrativa lendária, personagens cativantes, efeitos especiais inovadores e composições musicais icônicas e atemporais assinadas pelo vencedor do Oscar®, John Williams. Dentre as histórias já contadas neste rico universo, Star Wars: O Império Contra-Ataca permanece com grande destaque, sendo lembrado com muito carinho pelos fãs por suas grandes revelações, reviravoltas na história e, claro, pelos temas musicais inesquecíveis, como “Yoda and the Force”, e “The Imperial March”, uma faixa reconhecida até mesmo por quem não acompanha a franquia.

Com aprovação do próprio compositor original da obra, STAR WARS: O IMPÉRIO CONTRA-ATACA IN CONCERT é um concerto da renomada Orquestra Sinfônica Villa Lobos que, sob a direção musical e regência do maestro brasileiro Adriano Machado, será executado simultaneamente à projeção do icônico filme por uma orquestra formada por 82 músicos, criando uma experiência audiovisual emocionante e inesquecível que resgatará com louvor toda a magia que o consolidou como um dos favoritos de toda a Saga Skywalker.

“Será uma experiência única! IMPÉRIO CONTRA-ATACA IN CONCERT tem a orquestra como protagonista do filme e o público ter a chance de assistir a seu filme favorito com as músicas ao vivo torna-o mágico. É um espetáculo envolvente que faz com que a viagem no espaço seja ainda mais intensa. Espero um público animado, cantarolando os principais temas, aplaudindo às grandes cenas e até vestido dos personagens favoritos. Será inesquecível!”, comenta o maestro.

SERVIÇO

STAR WARS EPISÓDIO V: O IMPÉRIO CONTRA-ATACA

VIBRA São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida)

www.vibrasãopaulo.com

Duração: 2h04m (duração do filme)

Classificação: Livre.

Data: 13 de agosto (sábado)

Horário: 21h

Acesso a Deficientes

Ingressos

#SETORES E VALORES:

Cadeira VIP: R$ 420.00

Cadeira Setor I: R$ 400.00

Cadeira Setor II: R$ 380.00

Poltrona Central: R$ 360.00

Poltrona Setor I: R$ 340.00

Poltrona Setor II: R$ 320.00

Camarote Central: R$ 420.00

Camarote Setor I: R$ 400.00

Camarote Setor II: R$ 380.00

Plateia Superior I Central: R$ 340.00

Plateia Superior II Central: R$ 340.00

Plateia Superior III: R$ 240.00

Plateia Superior 4: R$ 240.00

Plateia Superior 5: R$ 240.00

Visão Parcial: R$ 220.00

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada.

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

Link dedicado: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/star-wars:-o-imperio-contra-ataca-in-concert-10154#/

Bilheteria Vibra São Paulo

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábado, Domingo e Feriado – FECHADO (salvo em dias de show, das 14h até horário do show)

Bilheteria do Teatro Bradesco

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso

Perdizes • São Paulo • SP

Bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca

7° Piso do Shopping Frei Caneca

R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

#PARCELAMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO:

Parcelamento – 1x até 4x – Sem juros – 5x até 12x – Com juros

Formas de Pagamento:

Internet – Depósito e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria – Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American