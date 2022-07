Lady Driver, único app para o público feminino, começa suas atividades em Guarulhos

A partir do dia 1º de agosto, as mulheres guarulhenses terão a opção de utilizar o app Lady Driver, referência nacional de modelo de serviço de transportes realizado por motoristas mulheres, o que garante a segurança delas e das passageiras, onde é possível o agendamento de viagens diárias ou esporádicas, para mulheres e/ou seus familiares.

De acordo com Simone Alves, embaixadora Lady Driver em Guarulhos, a chegada do app é uma grande oportunidade econômica para motoristas mulheres devido a forma diferenciada de remuneração. Como por exemplo, o pagamento se inicia a partir do momento em que aceita a corrida para buscar a passageira e com o agendamento das viagens é possível otimizar o tempo sem ficar à procura de passageiros.

Hoje, o aplicativo conta com mais de 2.500 motoristas e 1.400 passageiras cadastradas. “A expectativa é aumentar rapidamente o número de motoristas, devido à proximidade com São Paulo. Na cidade o aplicativo já funciona desde 2017”, destaca Simone.

Outros serviços que vale a pena destacar são o Kiddos e o Care disponível no aplicativo. O primeiro permite à mãe agendar viagens para seus filhos com idade entre 8 e 16 anos, com toda segurança. Já o Care é voltado para atender as demandas dos idosos. Em ambos os serviços as motoristas são especializadas e treinadas para transportar de maneira segura e pontual.

O cadastro é simples e rápido e só é permitido para mulheres, basta baixar o app que está disponível nas lojas de aplicativos para Android e IOS.