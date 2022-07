Vereadores devem analisar revogação da taxa do lixo nesta segunda

Na volta do recesso parlamentar de julho, os vereadores da Câmara de Guarulhos terão uma pauta com 186 itens para ser analisada durante a sessão desta segunda-feira (01º), às 14h. No Grande Expediente são 41 projetos para deliberação. Entre as proposituras, destaque para projetos que revogam a Lei 7.938, que criou a Taxa de Resíduo Sólidos, conhecida como Taxa do Lixo, na cidade.

Há também 126 requerimentos para apreciação. A maioria pede informações ao Executivo sobre assuntos diversos, como contratos firmados pela Prefeitura, pavimentação asfáltica, transporte público, entre outros. Um dos requerimentos solicita a abertura de uma Comissão Especial de Estudos (CEE) com a finalidade de apurar a cobrança da taxa ambiental para a coleta de lixo.

Já na Ordem do Dia, a pauta conta com 19 projetos para discussão e votação dos parlamentares. Um deles é o PL 2068/2019, de autoria da Prefeitura, que dispõe sobre a regularização dos cemitérios de Guarulhos.

A sessão ordinária é aberta ao público e os munícipes que quiserem também poderão acompanhar os trabalhos pela TV Câmara, que fará a transmissão ao vivo da sessão, ou pelas redes sociais do Legislativo (Facebook e Youtube).