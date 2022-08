DPAN apreende cavalos soltos no Jardim Adriana

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu uma égua alazã adulta, um cavalo baio adulto e um potro pampa encontrados caminhando entre a avenida Brigadeiro Faria Lima e a rua João Gomes, no Jardim Adriana, nesta terça-feira (2).

Com o auxílio de um caminhão especial para o transporte de animais de grande porte, os equinos foram retirados do local, onde poderiam sofrer ou causar acidentes, e levados até a sede do DPAN, no Bonsucesso, local em que foram avaliados clínica e psicologicamente por veterinários, receberam microchip de identificação e permanecem sob os cuidados necessários.

Para retirar os animais o(s) proprietário(s) devem apresentar documento pessoal com foto, além do comprovante de endereço e de quitação dos valores referentes ao transporte (70 Unidades Fiscais de Guarulhos [UFGs] por animal), à estadia (70 UFGs por dia, por animal) e à microchipagem (20 UFGs por animal) – o valor de uma UFG é de R$ 3,9381.

A entrega somente será realizada mediante comprovação pelos técnicos da pasta de que os mesmos terão garantia de bem-estar e de posse responsável. Caso o(s) proprietário(s) não se apresentem em até três dias após a apreensão, os equinos ficarão disponíveis para adoção.