Guarulhos apresenta projeto de mobilidade urbana no 2º Seminário Rede Ruas Completas

A Prefeitura de Guarulhos apresentou nesta quarta-feira (3) o projeto finalista da 2° Chamada de Urbanismo Tático da WRI Brasil para Intervenção em Mobilidade Urbana na praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, durante o 2º Seminário Rede Ruas Completas: Aproximando Cidades e Impulsionando Ações para a Segurança Viária no Estado de São Paulo, que acontece em São José dos Campos.

O evento contou com a presença de outros nove municípios além da cidade-sede, dentre eles Bauru, Registro, Jundiaí, Campinas, Santo André e Diadema. Também participaram representantes da Secretaria Nacional de Trânsito, do Programa Respeito à Vida, do Observatório de Segurança Viária Nacional, da Iniciativa Bloomberg, do Instituto Cordial, da Vital Strategies e da Frente Nacional de Prefeitos.

O objetivo do encontro, promovido pela organização não governamental WRI Brasil (wribrasil.org.br), foi incentivar o diálogo e a cooperação em níveis estratégico e técnico em apoio à implementação de intervenções de infraestrutura e ao desenvolvimento de políticas públicas de segurança viária das cidades participantes. Na oportunidade, Guarulhos integrou ainda o Grupo de Trabalho de Planos e Políticas, por meio do qual deu início ao desenvolvimento do Plano Municipal de Segurança Viária.

Participaram representando a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana os servidores Hormindo Junior, diretor de Trânsito, Layla Fordelone, responsável pela Escola Pública de Trânsito, Plínio Soares, arquiteto, e Glaucia Varandas, arquiteta e membro do Observatório de Segurança Viária Municipal.